İnsan Hakları Derneği’nden AB Komisyonu Başkanı Leyen’e protesto

İnsan Hakları Derneği Genel Başkanı Hasan Yılmaz Işık, Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen’i protesto etti.

Leyen’in Türkiye aleyhinde yaptığı açıklama ile ilgili olarak Hasan Yılmaz Işık yayımladığı bildiride, “Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’in sondaj faaliyetleri ile provokasyondan vazgeçmesi aksi halde bunun ekonomik ve siyasi sonuçları olacağı konusunda Türkiye’ye uyarıda bulunarak baskı yapmasını Derneğimiz şiddetle protesto etmektedir” dedi.

Kıbrıs Rum ve AB üye ülkelerinin düzenlediği ortak askeri tatbikatların adada barışı tehdit ettiğini belirten Işık, “AB Türkiye’nin sondaj faaliyetlerine provokasyon olarak tepki göstermekle AB Güven ve Adalet Kriterleri ile uluslararası hukuka bizzat saygısızlık yapmakta olduğu hususunda Derneğimiz Avrupa Birliği Komisyon Başkanı Ursula von der Leyen’i uyarmaktadır. Derneğimiz tarafsız ve adil olduğunu kanıtlaması için Ursula von der Leyen’i öncelikle Kıbrıs’ın ana dili olan “Türkçe”yi AB dili olarak kabul etmeye davet etmektedir” ifadelerini kullandı.