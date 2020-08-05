banner22

İŞAD'dan  Mustafa Hacı Ali'ye onursal üyelik şildi

İŞAD'dan  Mustafa Hacı Ali'ye onursal üyelik şildi
banner32

Kıbrıs Türk İş İnsanları Derneği (İŞAD) Yönetim Kurulu Başkanı Enver Mamülcü ve Yönetim Kurulu üyeleri,  Mustafa Hacı Ali İşletmeleri Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Hacı Ali ile görüşerek, Onursal Üyelik Şilti takdim etti.
Dernekten yapılan açıklamada; ziyarette, Mustafa Hacı Ali’ye, derneğin, “ilham kaynağı olan, ülkeye değer kazandıran” iş insanlarına sunduğu Onursal Üyelik Şilti’nin takdim edildiği kaydedildi.

YORUM EKLE
Gönder
﻿