“isbul.gov.ct.tr” web sitesinin lansmanı yapıldı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, iş arayanlar ve işverenlerin buluşacağı platform “isbul.gov.ct.tr” web sitesinin lansmanını yaptı.

Golden Tulip Hotel’de gerçekleştirilen tanıtım öncesinde sırasıyla, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, ve Başbakan Ersin Tatar birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı personeli Efsun Kaşif Salel projenin detayları hakkında bilgi verdi.

SUCUOĞLU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, işsizliğin, sadece KKTC’nin değil günümüzde hemen her ülkenin karşı karşıya olduğu sorunların başında geldiğini ve yarattığı sosyal ve psikolojik etkiler nedeniyle diğer sorunlardan farklılık gösterdiğini söyledi.

İşsizlik sonucunda oluşan gelir kaybının, belirli süreler için telafi edilebilir olduğunu ancak işsizlik sorununun yol açtığı umutsuzluk, hayal kırıklığı, korku ve endişe gibi duyguların yaratacağı hasarların, telafisinin oldukça güç olduğunu vurgulayan Sucuoğlu, “Bu nedenle işsizlikle mücadele sosyal devletlerin asli görevlerinin başında gelmektedir” dedi.

Sucuoğlu, KKTC’de işsizlik ve sektörlerin ihtiyaç duyduğu nitelikli işgücünün, en önemli sosyo ekonomik sorunların başında geldiğini ifade ederek, şöyle devam etti:

“İşgücü piyasasında yaşanan istihdam ve işsizlik sorunu, tüm ülkelerde kamu istihdam kurumlarının önemini artırmıştır. Piyasanın gereksinim duyduğu nitelikli işgücünü ortaya çıkarmak ve işsizliği kabul edilebilir seviyeye çekmek görevi, büyük ölçüde kamu istihdam kurumlarına düşmektedir. Türkiye’de İş-Kur, Avrupa Birliği içerisinde de Europass (Eures) bu hizmeti vermektedir.”

“BAKANLIĞIMIZ GÖREVLERİNİ MAALESEF ETKİLİ BİR ŞEKİLDE YERİNE GETİREMEMİŞ”

Faiz Sucuoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın sorumlulukları arasında, işsizliği önleyici tedbirleri almak, iş ve işçi bulma hizmetlerinin etkili bir biçimde yürütülmesini sağlamak, yetişkin insan gücünün planlanmasını yapmak olduğunu kaydetti. Sucuoğlu ayrıca, çalışma yaşamının düzenli, adil, üretken ve uluslararası normlara uygun düzeyde olabilmesi için devletin vereceği hizmetler ve çözüm yollarını tespit etmek ve gerekli yasal düzenlemeleri sağlamak gibi çok önemli görevleri bulunduğunu söyledi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, şöyle devam etti:

“Bakanlığımız bugüne kadar bu önemli görevlerini maalesef etkili bir şekilde yerine getirememiştir. Çalışma ve Soyal Güvenlik Bakanlığı dendiği zaman, ya sosyal sigorta emekli maaşları, ya da ülkemize çalışmak üzere gelen yabancılara verilen çalışma izinleriyle gündeme gelmiş ve genel olarak bakanlığımız tüm enerjisini bu yapısal sorunlara harcamak durumunda kalmıştır”

Sucuoğlu, son dönemde bu yapısal sorunları bakanlığın büyük ölçüde çözdüğünü, Sosyal Sigortalar Dairesi’nin sürdürülebilir bir mali yapıya kavuşup yeni borçlanma yapmadan maaşları öder hale geldiğini ve çalışma izinleri konusunda etkin bir denetim yapısıyla kayıt dışı işgücünde etkili bir mücadele yürüttüklerini belirtti.

Faiz Sucuoğlu, tüm dünyada işgücü piyasasındaki değişikliklerin bütün gelişmiş ve özellikle gelişmekte olan ülkelerde istihdam ve işsizlik sorununu öncelikle çözülmesi gereken sorunlardan birisi haline getirdiğini söyledi. Sucuoğlu, ülke açısından bakıldığında ise, işsizlik sorununun, başlı başına çok büyük bir problem olmasının yanında, yaşanan pek çok sorununun da kaynağı olarak görüldüğünü hatırlattı.

“TOPLAM İŞSİZ SAYISI 9 BİN 873”

Devlet Planlama Örgütü’nün (İstatistik Kurumu) 2018 Yılı Hanehalkı İşgücü Anketi sonuçlarına göre, KKTC’de toplam işsiz sayısı 9,873 kişi olarak tespit edildiğini kaydeden Sucuoğlu, işsizlik oranının KKTC genelinde yüzde 6.9 olduğunu belirtti. İşsizlik oranının erkeklerde yüzde 5.7, kadınlarda ise yüzde 9.0 olarak açıklandığını dile getiren Sucuoğlu, 15-24 yaş grubundaki genç nüfusun işsizlik oranının ise yüzde 22.0 olarak tespit edildiğini belirtti.

“İŞ ÇEVRELERİ ÖZELLİKLE EĞİTİMLİ VEYA KALİFİYE İŞGÜCÜ BULMAKTA ZORLANIYOR”

İstihdam üzerinde önemle durulması ve mutlaka kısa vadede çözülmesi gereken bir konu olduğuna işaret eden Sucuoğlu, işgücü talebi açısından bir başka önemli sorunun ise, eğitimli veya kalifiye işgücü bulmakta yaşanan zorluk olduğunu belirtti. Sucuoğlu, bu konuda bakanlıktan yardım bekledikleri yönünde haklı bir serzenişte bulunulduğunu kaydederek, “Bu önemsenmesi gereken ve mutlaka, kısa vadede çözülmesi gereken bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır” dedi.

Ülkede İşsizliği azaltmaya yönelik yetersiz istihdam programları ve eğitim politikalarının, sektörel gelişimlere çoğu zaman cevap veremediğini belirten Sucuoğlu, “Ülkemizdeki ekonomik, sosyal ve teknolojik gelişmelerle birlikte işgücü piyasasının ihtiyaç duyduğu nitelik ve beceri seviyeleri de değişmektedir. Bu bağlamda, değişen işgücü talebinin karşılanabilmesi için, işgücü arzı eğitiminin sağlanması, nitelik ve becerilerinin de geliştirilmesi kaçınılmazdır. İşgücü arzı niteliğinin geliştirilmesi istihdam edilebilirliği artıracak ve işgücü piyasasına erişimi kolaylaştıracak ve bunun gerçekleşmesi ile birlikte yabancı işgücüne olan talep düşme eğilimine girecektir” dedi.

İŞBUL PORTALI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sucuoğlu, tüm bu sorunların ve ülkede işgücü piyasasında yaşanan istihdam ve işsizlik sorunlarının artık KKTC’de gerçek anlamda faaliyet gösteren, etkili hizmet sunan bir kamu istihdam kurumuna ihtiyacı arttırdığını ve bu ihtiyaç doğrultusunda, İŞBUL Portalının doğduğunu belirtti.

Sucuoğlu, “Bakanlığımızın uygulamak ve denetlemekle sorumlu olduğu İş Yasası, iş arayanların uygun oldukları işlere yerleştirilmelerine ve çeşitli işler için uygun işçi bulunması konusunda bakanlığımıza aracılık görevi vermektedir” dedi. Sucuoğlu, bakanlığa bağlı Çalışma Dairesi’ne kayıtlı olan iş yerleri, çalışan gereksinimlerini Çalışma Dairesi aracılığı ile karşılamak zorunda olduğunu anımsattı.

Faiz Sucuoğlu, bu çerçevede Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olarak bu yeni dönemde ülkedeki işsizlik sorununu asgari düzeye indirebilmek, iş ve eleman arayanların ülkeye özgü pratikte yaşadıkları birçok sorunu ortadan kaldırabilmek ve onları tek bir portal üzerinde buluşturup doğrudan istihdam teşviklerine daha kolay ulaşmalarına imkan yaratacak bir düzenleme için, bir süredir çalışma yürüttüklerine işaret etti.

Sucuoğlu, bu çalışmanın sadece iş ve işçi arayanlara hizmet vermekle kalmayacağını, orta ve uzun vadede de istihdama yönelik politikaların yeniden şekillendirilmesi, bu yönde uygulama stratejileri hazırlayıp başlatılması, sürdürülmesi ve geliştirilmesi için de kullanılacağını ifade etti.

Sucuoğlu konuşmasını şöyle tamamladı;

“KKTC işgücü piyasasının istihdam aşamalarında da aktif rol oynayacak olan isbul.gov.ct.tr adlı portal hizmet verebilecek durumda olup bugün itibarıyla işgücü talebinde bulunan işveren ile iş arayanlar arasında eşleşmeyi gerçekleştirecek en hızlı ve etkili hizmet olarak sizlere sunacaktır.

Çalışma hayatı içinde,iş arayanların niteliklerine uygun, aradıkları iş ile işverenlerin aradığı nitelikte işgücünün eşleştirilmesi İŞBUL Portalı aracılığı ile gerçekleştirilecek ve KKTC’de istihdam olanaklarının geliştirilmesi, yeni iş imkanlarına erişimin kolaylaştırılması, nitelikli ve verimli işgücüne erişimin sağlanması imkanı yaratacaktır. Ülkemize İŞBUL Portalı hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür eder. Saygılarımı sunarım”.

ÖZERSAY

Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Kudret Özersay, ülkede özelikle gençlerin yaşamış olduğu işsizlik sorununun bir nebze de olsa aşılmasında, sağlıklı verilerin toplanmasında ve çalışma yaşamında aracılık edenlerin azalmasında ve iş arayanların direk işverenle bir araya gelmesinde katkı sağlayacak böyle bir adımın mutluluk verici olduğunu kaydetti.

Topluma fayda sağlayacak böylesi adımları atabilecek vizyona sahip oldukları görülen Çalışma Bakanlığı çalışanlarına teşekkür eden Özersay, projenin ülkeye hayırlı olmasını temenni etti.

BAŞÇERİ

TC Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri de, ”Bu proje, teknolojinin bizi nerelere getirdiğini gösteriyor. Bir internet portalıyla kamu istihdam kurumu yaratılabiliyor” diyerek, projede emeği geçen herkesi kutladı.

Başçeri, İŞKUR modeli üzerinden oluşturulduğu anlaşılan İşbul portalının önümüzdeki dönemde TC Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma Bakanlığı arasında gerçekleştirilecek işbirliklerinin öncüsü olacağına inandığını belirtti.

KKTC’nin çok ciddi bir istihdam eylem planına ihtiyacı olduğunu dile getiren Başçeri, bu planın şekillenmesinde de bu portaldan elde edilecek verilerin önemli bir bilgi sağlayacağını vurguladı.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar ise, böyle toplantıların “siz ne yapıyorsunuz” diyenlere en güzel cevap olduğunu belirterek, ülkenin en büyük sorunlarından birinin “iş beğenmeme” olduğuna işaret etti.

Eğitim sistemini de değerlendirerek ekonominin ihtiyaçlarının belirlenmesi gerektiğini kaydeden Tatar, insanları ekonomiye kazandırmanın beyin göçünü de engelleyeceğini söyledi.

Başbakan Tatar, bu teknolojiyi iyi kullanmak gerektiğini, iş arayanın da işverenin de zaman ayırarak, bu portaldan yararlanmasının önemine değinerek, iktisat teorisinin esas hedefinin çalışanın mutluğu olduğunu belirtti.

Sendikalara da seslenerek “mutlu olmamız için ayaklarımızın yere basması lazım” diyen Tatar, işverenin de büyük sorumluluk altında olduğunu ve kendilerinin herkesin hak ve refahı için uğraştığını kaydetti.

KKTC’nin bir geçiş döneminde olduğunu, yakalanması gereken farklı dengeler bulunduğunu ancak bunun yanında yatırımların da devam etmesi gerektiğini kaydeden Tatar, sıkıntılara rağmen yatırım devam etmeli yoksa ekonomide büyüme olmaz” dedi.

Tatar, dün de bankalarla toplantı yaptıklarını ve faizlerin düşürülmesi için talimat verdiklerini söyleyerek, “KKTC her şeye rağmen yoluna devam etmektedir” dedi.

“BENİM ÖZEL SEKTÖRDE İZİN VERECEK YETKİM Mİ VAR? “

Başbakan Tatar, dün yağışlar nedeniyle Polis Genel Müdürü’nün kendisini arayarak, ‘bu akşam yoğun yağışlar olacak. Çalışanlarınıza idari anlamda izin verirseniz, evlerine sağ salim giderler’ dediğini kaydederek, idari izinin ardından ise internette ‘özel sektör çalışanlar üvey evlat mı’ söylemleri üretildiğine işaret ederek, “Benim özel sektörde izin verecek yetkim mi var?” şeklinde devam etti.

Tatar, bu ülkede tüm sektörlerin aynı hedefe yürümek zorunda olduğunu, yatırım bakımından da adalet bakımından özel sektöre güvendiğini ifade ederek, bu portalda gösterilecek başarının da ekonomik açıdan önemli olacağını kaydetti.