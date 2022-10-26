İskele'den bağımsız adaylığını açıkladı

Dr. Mehmet Şenol, 25 Aralık’ta yapılacak yerel seçimlerde, İskele Belediye Başkanlığı’na bağımsız aday olduğunu duyurdu.

Şenol, yaptığı açıklamada, İskele bölgesinde 24 yıldan fazla süredir doktor olarak hizmet verdiğini kaydederek, fiziki ve nüfus olarak hızla büyüyen İskele’de sorunların da artmakta olduğu ve bu sorunların insanların yaşam kalitesini düşürdüğü görüşünü ifade etti.

“İskele’nin sağlıksız ve altyapısız gelişiminin önüne geçilmesi, sürdürülebilir bir kalkınma modelinin yaratılması gerektiğine inanmaktayım” diyen Şenol, adaylığını şöyle açıkladı:

“Şeffaf bir belediyecilik anlayışını hayata geçirmek, yerinden yönetim ve yerelden kalkınmayı tüm paydaşlar ile birlikte başarmak ve çok değerli İskele halkının şahsıma duyduğu güven ve sevgi dolayısı ile 25 Aralık 2022 tarihinde yapılacak olan yerel seçimlerde İskele Belediye Başkanlığına bağımsız aday olarak aday olduğumu kamuoyuna ve İskele halkına duyururum.”