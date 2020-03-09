İşte Bakanlar Kurulu'nun corona virüsü ile ilgili kararları

Bakanlar Kurulu, Güney Kıbrıs Rum Yönetiminde bugün iki pozitif corona virüsü (COVID-19) vakasına rastlanması sonrasında gelişen olayları değerlendirmek üzere olağanüstü gündemle Başbakan Ersin Tatar başkanlığında toplanarak mevcut tedbirlerin artırılmasına yönelik kararlar üretti.

Alınan kararlar şöyle açıklandı:

"1- Bakanlar Kurulu tüm Sınır kapılarında sağlık personelinin sayısını iki katına çıkarma kararı almıştır.

2- Bakanlar Kurulumuz Hava ve Deniz Limanlarında uygulamada bulunan corana virüsüne (COVID-19) yönelik anket formu doldurarak ülkeye giriş yapılması kuralının kara sınır kapılarında da uygulamaya konulması kararını üretmiştir. Kara sınır kapılarından ülkemize giriş yapacak kişiler artık forum doldurma koşulu ile muhaceret işlemi gerçekleştirebileceklerdir.

3- Bütün Kara geçiş noktalarından ülkemize giriş yapacak tüm yolcular corona virüsü (COVID-19) ile ilgili gerekli sağlık kontrolleri yapıldıktan sonra muhaceret işlemi gerçekleştirebileceklerdir.

4- Bakanlar Kurulumuz şu an içinden geçtiğimiz sürecin ciddiyetine uygun olarak, Başbakanlığın koordinasyonunda, Sağlık Bakanı’nın başkanlığında bir kriz masasının oluşturulmasına karar vermiştir. Kriz masasında; Başbakanlık, Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Turizm ve Çevre Bakanlığı temsilcilerinin yanında Polis Muhaceret Müdürü, iki toplumlu bulaşıcı hastalıklar eş Başkanı ve ihtiyaç duyulması halinde diğer kurumlardan da ilgililerin görev almasını kararlaştırmıştır.

5- Bakanlar Kurulumuz olası bir salgınla karşılaşmamız durumunda ihtiyaç duyulacak gerekli teknik ekip ve ekipmanın temini ve ülkeye giriş çıkışlarla ilgili ek tedbirlerin alınmasına yönelik Türkiye Cumhuriyeti yetkilileri ile yarın acil bir toplantı gerçekleştirilmesine karar vermiştir.

6- Bakanlar Kurulumuz Sağlık Bakanlığında hazır durumda bulunan karantina merkezinin kapasitesinin artırılmasına ve gerekli duyulması halinde kullanılması için bu merkeze ek farklı bölgelerde yeni karantina merkezlerinin ve gözetim merkezlerinin oluşturulmasına karar vermiştir.

Tüm bunlara ek olarak; Bakanlar Kurulumuz, corona virüs (COVID-19) salgını gerekçesi ile, mecbur kalmadıkça vatandaşlarımızın yurtdışına seyahat etmemesi ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimine geçmemesi çağrısında bulunmaktadır.

Toplum sağlığına yönelik yukarıda alınan kararlar sınır kapılarındaki geçişlerde bazı gecikmeler yaşatsa dahi, toplum sağlığını korumak adına, bu konulardan kesinlikle taviz verilmeyecektir.

Kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi amacıyla, Corona virüsü (COVID-19) alakalı açıklama yetkisi sadece Sağlık Bakanlığındadır. Bunun dışında yapılan açıklamalara itibar edilmemesi önemlidir. Ülkemizde saptanmış Corona virüsü (COVID-19) pozitif herhangi bir vaka bulunmamaktadır."