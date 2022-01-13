İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları...3 kişi hayatını kaybetti

İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları...3 kişi hayatını kaybetti
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Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük Kovid 19 rakamlarını kamuoyuna duyurdu.

Bakanlık açıklaması şöyle:

"Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.443   olup, 788 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 650  kişi taburcu edilmiştir. 

353 kişi Lefkoşa, 182 kişi Girne, 182 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443      

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 788   

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 788  

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İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 650   

Bugün Kaybedilen Hasta: 3 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397      

Toplam Vaka Sayısı: 44.926        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7209     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7152     

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2700"

Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022, 20:06
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