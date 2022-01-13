İşte KKTC'de bugünkü Kovid 19 rakamları...3 kişi hayatını kaybetti

Sağlık Bakanlığı, 3 kişinin hayatını kaybettiği son 24 saatte günlük Kovid 19 rakamlarını kamuoyuna duyurdu.
Bakanlık açıklaması şöyle:
"Son 24 saatte yapılan test sayısı 21.443 olup, 788 pozitif vakaya rastlanmış, 3 kişi vefat etmiş, 650 kişi taburcu edilmiştir.
353 kişi Lefkoşa, 182 kişi Girne, 182 kişi Gazimağusa, 23 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 17 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
13 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 21.443
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 788
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 788
Bugün Kaybedilen Hasta: 3
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.014.397
Toplam Vaka Sayısı: 44.926
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 37.571
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 7209
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 7152
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 148
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 11
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 2700"Güncelleme Tarihi: 13 Ocak 2022, 20:06