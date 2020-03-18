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İşte marketlerin yeni çalışma saatleri

İşte marketlerin yeni çalışma saatleri
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Koronavirüse karşı alınan önlemler çerçevesinde marketlerin çalışma saatleri kısaltıldı. Marketler bugünden itibaren 18.00'de kapanacak.

Marketler Birliği marketlerin çalışmalarına yeni düzenleme getirdi. Marketin büyüklüğüne göre, alınabilecek en fazla müşteri sayısı da belirlendi.

Marketler Birliği Başkanı Fuat Nesip Nalcıoğlu yaptığı açıklamada, aldıkları yeni kararları duyurdu.

Buna göre, tüm marketler müşterilerinin ve çalışanlarının sağlığını korumak için Sağlık Bakanlığı'nın salgından korunmak için önerdiği tüm koşulları yerine getirmek zorunda.

 Tüm marketler sabah 07.00’de açılıp akşam saat 18.00’de kapanacak.

 Tüm marketler bu yeni uygulamaya göre 50 metre kare altı marketlerimize en çok 5 müşteri; 50-200 metre kare arası marketlerimize en fazla 10 müşteri; 200-500 metre kare arası marketlerimize en fazla 20 müşteri; 500-1000 metre kare arası marketlerimize en fazla 35 müşteri; 1000 metre kare üstü marketlerimize en fazla 50 müşteri alınacak.

Marketler Birliği Başkanı Nalcıoğlu, tüm  marketlerin bu yeni uygulamaya titizlikle uymalarını istedi ve uymayanlara yasal işlem başlatılacağını duyurdu.

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