İzcan: "Kıb Tek kötü yönetilerek batırılmak isteniyor"

Kubilay Özkıraç başkanlığındaki Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası (El-Sen), Birleşik Kıbrıs Partisi’ni ziyaret ederek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’nda yaşanan sıkıntıları aktardı ve sorunlarının çözümü konusunda görüş alışverişinde bulunuldu.
BKP’den verilen bilgiye göre, BKP Genel Başkanı İzzet İzcan, KIB-TEK’in ülkedeki en stratejik ve önemli kurum olduğunu, “gözümüz gibi korunması gerekirken kötü yönetildiğini ve zarara sokulduğunu ve batırılmak istendiğini” savundu.
“Kötü ve zehirli yakıt getirilerek, bilerek ve isteyerek KIB-TEK çalışanları ve vatandaşları zehirleyen bir UBP iktidarı ile karşı karşıyayız” görüşünü ileri süren İzcan, KIB-TEK’te insanlık suçu işlendiğini ileri sürdü.
İzcan, BKP’nin, KIB-TEK ve çalışanlarının yanında durmaya devam edeceğini belirtti.