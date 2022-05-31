İzcan’dan muhalefete çağrı

Birleşik Kıbrıs Partisi (BKP) Genel Başkanı İzzet İzcan, hükümete eleştirilerde bulunarak, muhalefete sokağa inme çağrısı yaptı.

İzcan yaptığı yazılı açıklamada, elektrikten sonra gazın da güneyden alınmaya başlandığını ve bugün itibarı ile elektrik kesintilerinin yeniden başladığını savundu.

“Hükümetin, ülkenin ihtiyacı olan yakıtı, gazı ve diğer temel ihtiyaç maddelerini ithal etmeyi beceremediğini, kayıt dışı ekonomiye göz yumduğunu ve emekçilerin haklarına saldırdığını” ileri süren İzcan, “Sizden hizmet beklemek, ölüden gözyaşı beklemektir” dedi.

Muhalefete, “üzerinizdeki ölü toprağını atın” çağrısında bulunan İzzet İzcan, toplumsal kurtuluşun muhalefetin bir araya gelerek, sokaklara inmesinden geçtiğini kaydetti.

“Halkın iradesini temsil etmeyen ve meşru olmayan bir hükümetten hayır gelmez” iddiasında bulunan BKP Genel Başkanı İzcan, “Meclis’i terk edemiyorsanız, en azından çalışmalarını boykot edin” dedi.

Siyasi ve ekonomik mücadelenin bir bütün olduğunu ifade eden İzcan, “Önümüzde duran paket, Kıbrıs Türk toplumunu yok etmeyi hedeflemektedir” ifadelerini kullandı.