Kabine değişikliği Resmi Gazetede

Kabine değişikliği Resmi Gazetede
banner32

UBP-DP-YDP koalisyon hükümeti kabinesinde bugün yapılan değişiklik Resmi Gazete’de de yayımlandı.

banner69
Başbakan Ersan Saner’in Sağlık Bakanı Ali Pilli’nin ve Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’in görevlerinden alınması ve Sağlık Bakanlığı’na Ünal Üstel’in, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı’na ise Resmiye Canaltay’ın atanmasıyla ilgili Cumurbaşkanı’na gönderdiği yazılar ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın söz konusu görevden alma ve atamaları uygun görüp onayladığına dair belgeler Resmi Gazete’de yer aldı.

banner71
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Lefkoşa'nın Güneyi ve Limasol'da eylem
Lefkoşa'nın Güneyi ve Limasol'da eylem
  1. Güney
﻿