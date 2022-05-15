Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı’na bağlı KKTC Yurtlar Müdürlüğü ve Evkaf İyilik Gönüllülerin‘in katkılarıyla ‘Kadınlarda Genital Hijyen ve Cinsel Sağlık’ konulu konferans gerçekleştirildi. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.Dr.Etem Görçin’in konuşmacı olarak yer aldığı organizasyon, Sağlık Bilimleri Üniversitesi’nde düzenlendi.

Konuşmada, yanlış hijyenik alışkanlıklar ve bilinçsiz cinsel davranışlardan kaynaklanan ve toplum kadın sağlığını tehdit eden unsurlar vurgulanarak dinleyicilerden gelen sorularla interaktif bir söyleşi gerçekleşti.

Konferans sonunda organizasyonu hazırlayanlar tarafından Dr.Etem Görçin’e çiçek takdim edildi.

Güncelleme Tarihi: 15 Mayıs 2022, 21:04