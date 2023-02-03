Kalkınma Bankası Genel Kurulu yapılıyor

Kalkınma Bankası’nın 26. 27. 28. Yıllık Genel Kurul toplantısı bugün yapılıyor.

Toplantının açılış konuşmalarını Başbakan Yardımcısı Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal Çelikden ve Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki yaptı.

-Ataoğlu

Turizm Kültür Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kalkınma Bankası’nın önemli bir kurum olduğunu, geçmişten ders alarak gelecekte daha iyiye ulaşılması adına çalışmalar yapılması gerektiğini ifade etti.

Ataoğlu, her adımda yapılacak her projede hedefe ulaşmada Kalkınma Bankası’nın katkıları olduğunu söyleyerek, teşekkür etti.

Girne Antik Liman’da yapılan çalışmalarda da Kalkınma Bankası’nın katkısı olduğunu dile getiren Ataoğlu, Kalkınma Bankası’nın pandemi sonrasında insanlara nefes olduğunu belirtti.

Kalkınma Bankası’na yapılan kredi başvurularında siyaset gözetmemenin önemine işaret eden Ataoğlu, ayakları üzerine duran bir toplum yaratmak için çabalayanların yanında olmak gerektiğini söyledi.

Ataoğlu, hükümetin Kalkınma Bankası’nın talep ettiği dokunuşları yapma noktasında her zaman yardıma hazır olduğunu kaydetti.

-Taçoy

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hasan Taçoy, Kalkınma Bankası’nın ülkenin gelişmesi için önemli katkısı olan bir kurum olduğunu dile getirerek, bazı eksilikler bulunduğunu, bunların giderilmesiyle daha ileri gidilebileceğini söyledi.

Kalkınmayı öne çıkarmak gerektiğine işaret eden Taçoy, kredi verilen işlerin takibinde eksikliklere yönelik noktaların nasıl yakalanacağının hesaplanmasının bankayı ileri taşımada önemli olduğunu belirtti.

Taçoy, ülke kalkınması ve bankanın ileriye taşınması için Kalkınma Bankası’nın işleyiş tarzında, çalışma tarzında farklı adımlar atılması gerektiğini ifade etti.

Genel Kurul’da geleceğe yönelik adımların daha fazla tartışılması temennisinde bulunan Taçoy, “Kalkınma amaçlı verilen kredilerin geriye dönüşümü veya yapılan işin fizibil olarak bitmesi noktasındaki hareketin ne olması gerektiğinin daha kuralcı ancak işleyebilir bir tarzda önümüze konması lazım. Yarım kalmış işlerin tamamlanması için kollarımızı sıvamamız gerekir.” dedi.

-Babaliki

Kalkınma Bankası Genel Müdürü İnanç Babaliki, bankanın ülke ekonomi ve istihdamına önemli katkılar sağlayan, yeni yatırımların oluşumuna yaptığı katkıların yanında yüzlerce insana iş ve aş imkânı sunan bir banka olduğunu söyledi.

Babaliki, kuruluş ilke ve misyonuna uygun şekilde görevlerini sürdürdüklerini söyleyerek, yaklaşık 650 milyon TL’ye yakın yatırım yapılmasına olanak sağlandığını belirtti.

Yeni düzenlemelerle kredi olanaklarından hayvancılık sektörünün de yararlanmasının sağlandığına işaret eden Babaliki, yeni dönemde bankanın bütçesinin yükseleceğini, yatırımcıların nefes almasına devam edileceğini kaydetti.

Bankanın her geçen gün büyüyüp güçlendiğini, kalkınmaya destek vermeye devam ettiğini dile getiren Babaliki, ülke istihdamına yatırımcıların kendini yenilemesine ve yeni yatırımlara katkı sağlamaya devam ettiğini söyledi.

Babaliki, Türkiye Cumhuriyeti ve yetkililerine, hükümete, bankanın gelişimini sağlayan herkese teşekkür etti.

-Çelikden

Kalkınma Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Hande Kayasal Çelikden, genel kurulun pandemi nedeniyle birçok kez ertelendiğini anımsatarak, bugün tamamlamayı hedeflediklerini söyledi.

Çekilden, dünya ve KKTC’nin Covid-19 ile mücadele ettiğini, finans ve ekonominin olumsuz etkilendiğini, bu etkilerin sürdüğünü söyleyerek, “Ancak umutsuz değiliz” dedi.

Reel sektörün finansal ihtiyaçlarını karşılama misyonu olan bankanın 1993 yılında faaliyete başladığını söyleyen Çelikden, bankanın bugün yatırıma yön veren önemli kuruluşlardan biri olduğunu belirtti.

Çelikden, KKTC ekonomisinin çeşitli sektörlerinin kalkınması, gelişmesi ve iyileştirilmesi için uygun faizli uzun vadeli krediler sağlayarak ülke ekonominsin sürdürülebilir kalkınmasına katkı koymaya devam ettiklerini, kredilerin geri dönüşümünü sağlayarak yeni yatırımların kredi bulmasına imkan yarattıklarını kaydetti.

Hukuka bağlılık, şeffaflık, hesap verebilirlik, verimlilik, yenilikçilik gibi ilkeler doğrultusunda hareket ettiklerini dile getiren Çelikden, “Bankamız, Kıbrıs Türk halkının değerleri üzerine inşa edilen öz kurumlarından biridir” dedi.

Çelikden, hedeflere varmada katkıları olan Türkiye Cumhuriyeti’ne, hükümete ve personele teşekkür etti.