Kanser Hastalarına Yardım Derneğinden mesaj

Kanser Hastalarına Yardım Derneği (KHYD), 22 Ekim Pembe Gün dolayısıyla mesaj yayımlayarak meme kanserinde erken teşhisin önemine dikkat çekti.
KHYD BaşkanI Raziye Kocaismail mesajında her yıl 200-250 civarında yeni meme kanseri vakası teşhisi yapıldığını kaydetti.
Pembe Gün kapsamında satılan ürünlerden gelecek gelir ile Derneğe kaynak sağlanmaya çalışıldığını belirten Kocaismail, gün dolayısıyla okullarda, bankalarda ve bir çok iş yerinde pembe giyilerek meme kontrollerinin gerekliliğine dikkat çekildiğini belirtti.
Kocaismail, erken teşhisi teşvik etmek adına katkı koyan herkesi kutladı ve teşekkürlerini sundu.