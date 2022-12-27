Karavezirler: “Değirmenlik Akıncılar Belediyesini yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız”

Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanı Ali Karavezirler, “Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız” dedi.
25 Aralık yerel seçiminde Değirmenlik-Akıncılar Belediyesi Başkanlığına yeniden seçilen Ali Karavezirler, yaptığı yazılı açıklamada, seçmenlere teşekkür etti. Karavezirler, “Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'ni yine birlikte yönetecek, yine birlikte başaracağız. Yine birleştirici, uzlaştırıcı olacak, kararlılıkla çalışacağız. Bizlere güveniniz, desteğiniz ve sevginiz için teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.
Açıklamasında, “Seçimlerde bize güvenen insanımızı mahcup etmeyecek, tercihini farklı adaylardan yana kullanan seçmenlerimizin de gönlünü kazanacağız” diyen Karavezirler, şöyle devam etti:
“En üst değerimiz Değirmenlik Akıncılar Belediyesi'nde mutlu, huzurlu ve hizmet kalitesi yüksek bir yaşam olacak. Yeni dönemde projelerimizi hayata geçirecek, sahip olduğumuz değerlerimizi gözbebeğimiz gibi koruyacağız. Kalavaç, Cihangir, Beyköy, Akıncılar, Yeniceköy, Meriç, Kırıkkale, Erdemli, Balıkesir, Çukurova, Düzova, Gökhan, Demirhan, Yiğitler, Minareliköy, Dilekkaya, Gaziköy ve Değirmenlik'deki tüm yurttaşlarımızı sevgi ve saygılarımla kucaklıyorum. Söz verdiğimiz gibi yeniden birlikte, çok daha güzel günlere...”