Karma Evlilik Sorunu Çözüm Hareketi (KESÇK) tarafından üç dilde yayımlanacak "Karma Evlilik Sorununa Dair Çözüm Kılavuzu" kitapçığı hazırlandı.
17 Nisan Pazartesi gününe kadar internet üzerinden doldurulabilecek ön talep formuna https://forms.gle/qGfgB4Rik7WxZ7my8 adresinden ulaşılabilir.
Açıklamada, “Bugüne kadar bu konu hakkında atılmış tüm adımlardan, sorununun hukuksal boyutuna, ileride çözüm için izlenmesi gereken yollardan, siyasetin çözümünde nasıl bir rol oynadığından, kısacası aklınızdaki tüm soruların cevaplarına yer vermeye çalıştık. Sizlere karma evlilik sorunu hakkında en doğru, en güncel bilgileri sunmayı amaçladık” denildi.