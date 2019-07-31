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Karpaz halkından Lefkoşa'ya yürüyüş

Karpaz halkından Lefkoşa'ya yürüyüş

Hükümetlerin Karpaz bölgesine gereken ilgiyi göstermediği gerekçesi ve 9 başlıktan oluşan Karpaz bölgesinin sorunlarına çözüm bulunması amacıyla Yenierenköy Belediyesi ile bölge muhtarlarının öncülüğünde, bazı sivil toplum örgütlerinin desteğiyle, Ziyamet Balalan çemberinden Lefkoşa’ya yürüyüş başlatıldı.

Yürüyüş Karpaz-Iskele ardından da İskele- Lefkoşa yolunda devam ederek Meclis önünde tamamlanacak. Meclis önündeki eylem sorunlara çözüm getirilene kadar devam edecek.

Yürüyüşün Pazar gününe kadar süreceği tahmin ediliyor.

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