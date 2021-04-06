Karpaz’lı balıkçıların isyanı: “Sesimizi duyun”

(kibrisgenctv.com)

Bir ada ülkesi olmamıza rağmen ülkemizde balıkçılığın gelişemediği ve balığa olan ilginin bir türlü arttırılamadığı bir gerçek…

Bunun en büyük nedenlerinden biri balıkçılığı gerçek anlamda bir sektör olarak sahiplenmeyişimiz ve gereken yatırımı yapmayışımız.

Et fiyatlarının günden güne dudak uçuklatan rakamlara ulaştığı günümüzde aslında balık ürünlerinin tüketimini teşvik etmek hem ekonomik hem de sağlıklı bir durum meydana getirecek.

Onlar Karpaz’lı balıkçılar…Ülke genelinde sayıları parmakla gösterilebilecek kadar az olan balıkçılığa yıllardır emek vermiş insanlar…

Pandemi, her sektörü, her kişiyi olduğu gibi onları da şüphesiz etkilemiş.

Ancak onların pandemiden önce başlayan sorunlar yumağı hiçbir zaman çözülememiş.

Durmuş Durmuş 30 yılı aşkın balıkçılık yapan biri.

Durmuş, bu bölgede teknesi olan ve balıkçılıkla geçinen 12 aileden biri.

Durmuş’a göre, Karpaz’lı balıkçıların en büyük sorunu barınak…

Ayfilon bölgesinde Rumdan kalma ve bakımsızlıktan dökülen bir barınakları bulunuyor. Ancak işlevini yerine getiremiyor. Hava koşulları olumsuz olmaya başladığında bu barınağı kullanmak imkansıza dönüşüyor.

Bu nedenden dolayı senenin 6 ayı barınağı kullanmadan kendi imkanları ile bin bir zorlukla denize açılarak kısmetlerini aramaya çalışıyorlar.

Konuyu defalarca gündeme getirdiklerini, ancak seslerini duyan olmadığına işaret eden Durmuş, “Artık pes ettik” diyor.

Balıkçılar Birliği nezdinde de girişimde bulunduklarını ve konunun bir türlü çözülemediğine değinen Durmuş, bölgeye olan yatırımın Erenköy’e kadar geldiğini ancak kendilerine kadar ulaşmadığından yakınıyor.

Balıkçılık desteklenirse, ülkedeki balık kültürünün de aratacağına inanan Durmuş, ülke insanının birçok balığı tanımadığını ve lezzetini bilmediğini söylüyor.

Orfo, lahoz, barbun gibi bir çok kaliteli balığın Güneyde avlandığına işaret eden Durmuş, balıkçılara yalnızca mazot detseği verildiğini, olası tekne hasarı v.b konularda hiçbir yardım alamadıklarını belirtiyor.

Durmuş Durmuş, “Devlet bize kendi yağında kavrul” demektedir diyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Nisan 2021, 16:00