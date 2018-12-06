Kayıp araç, Doğanköy'de bulundu

Kayıp araç, Doğanköy'de bulundu

Lefkoşa-Girne ana yolunun Ciklos mevkiinde dün gece sel sularına kapılan araç, Doğanköy göletindeki bendin alt kısmında, çamura saplanmış olarak bulundu.
Polis Basın Subaylığı, aracın iş makinelerinin yardımıyla çıkarılmaya çalışıldığını bildirdi.
Söz konusu araçtaki dört kişiden üçünün cesetleri bulunmuştu. Bir kişi ise aranıyor.

Güncelleme Tarihi: 06 Aralık 2018, 15:46
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