Kayıp şahıs bulundu

Polis Basın Subaylığı dün saat 17.30 itibarıyla kayıp olduğu bildirilen 12 yaşındaki Eda Sivri’nin bulunduğunu duyurdu.

Soruşturma devam ediyor.

- Illarionov’un ölüm sebebi kalp yetmezliği ve kalp krizi

Lapta'da kalmakta olduğu ikametgâhında perşembe günü rahatsızlanarak yaşamını yitiren 50 yaşındaki Oleh Illarionov’a yapılan otopsisinde, ölüm sebebinin “kalp yetmezliği ve kalp krizi” sonucu olduğu tespit edildi.

Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

- Alsancak’ta kumarhanede hile

Alsancak' ta faaliyet gösteren bir kumarhanede çalışan B.Y.(E-45)’nin, dün saat 22.00 sıralarında önceden anlaştığı ve müşteri olarak kumarhaneye gelen M.A.(E-52)'ya oyun sırasında destek verdiği ve sonucunda 4,900 dolar parayı hile ile çaldıkları tespit edildi.

Polis, şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.