Kayıp şahıs bulundu

Polis Basın Subaylığı dün saat 17.30 itibarıyla kayıp olduğu bildirilen 12 yaşındaki Eda Sivri’nin bulunduğunu duyurdu.
Soruşturma devam ediyor.
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Polis Basın Subaylığı, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.
- Alsancak’ta kumarhanede hile
Alsancak' ta faaliyet gösteren bir kumarhanede çalışan B.Y.(E-45)’nin, dün saat 22.00 sıralarında önceden anlaştığı ve müşteri olarak kumarhaneye gelen M.A.(E-52)'ya oyun sırasında destek verdiği ve sonucunda 4,900 dolar parayı hile ile çaldıkları tespit edildi.
Polis, şahısların tutuklandığını, soruşturmanın devam ettiğini açıkladı.