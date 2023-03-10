KHK, aynı hizmet sınıfında olup benzer sınav konuları olan münhal mevkileri için tek oturumda sınav uygulamasına bu hafta sonu başlıyor

Kamu Hizmeti Komisyonu (KHK), aynı hizmet sınıfında olup benzer sınav konuları olan münhal mevkileri için tek oturumda sınav uygulamasına bu hafta sonu başlanacağını açıkladı.

KHK’dan konuyla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

“Aynı hizmet sınıfında olup benzer sınav konuları olan münhal mevkiler için ayrı zamanlarda farklı soru kitapçıkları hazırlanarak yapılan sınavlara son vermek ve maliyetle zamandan tasarruf etmek amacı ile hazırlanan 2023 Kamu Görevlileri Sınav Tüzüğü’nün Bakanlar Kurulundan geçerek 7 Mart 2023 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte ilk uygulaması bu hafta sonu yapılıyor.

Planlama ve İnşaat Dairesinin III. Derece Maliye Memuru, Bütçe Dairesinin III. Derece II. Sınıf Bütçe Memuru, Hukuk Dairesinin III. Derece Maliye Memuru, Orman Dairesinin III. Derece Ambar Emini ve Yataklı Tedavi Kurumları Dairesinin III. Derece Muhasebe Memuru yazılı sınavları bahse konu tüzüğün 6.(2)(A)(a) maddesi uyarınca; ilk kez tek oturum halinde yapılacak.

Bu sınavlara ek olarak KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Sekreterliği Örgütünün III. Derece Raportör, IV. Derece Meclis Memuru, III. Derece İç Güvenlik Memuru ve IV. Derece Sistem Operatörü yazılı sınavları da aynı günlerde Türk Maarif Koleji ve Şht. Hüseyin Ruso Ortaokullarında toplamda bin 134 kişinin katılımıyla gerçekleşecek.”