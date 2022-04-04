Kıb Tek binasına yumurta atan şahıs tutuklandı

Kıb Tek binasına yumurta atan şahıs tutuklandı
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 Lefkoşa’da elektrik faturasına sinirlenerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) binasına yumurta atan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.K.(E-26), bugün saat 14.00 sıralarında, elektrik faturasının yüksek meblağlı olmasına sinirlenerek, Kıb-Tek binasına giderek, bağırıp çağırdı.
Tasarrufunda bulundurduğu yumurtaları kurum binasına atarak, uygunsuz tavır ve harekette bulunan M.K., tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.

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