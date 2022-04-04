Lefkoşa’da elektrik faturasına sinirlenerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) binasına yumurta atan kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, M.K.(E-26), bugün saat 14.00 sıralarında, elektrik faturasının yüksek meblağlı olmasına sinirlenerek, Kıb-Tek binasına giderek, bağırıp çağırdı.
Tasarrufunda bulundurduğu yumurtaları kurum binasına atarak, uygunsuz tavır ve harekette bulunan M.K., tutuklandı.
Soruşturma devam ediyor.
Kıb Tek binasına yumurta atan şahıs tutuklandı
Lefkoşa’da elektrik faturasına sinirlenerek, Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu (Kıb-Tek) binasına yumurta atan kişi tutuklandı.
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