Kıbrıs Genç Tv'ye bir ödül daha...

Uluslararası Alkışı Hakedenler Ödülleri bu akşam düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.

Halkın televizyonu Kıbrıs Genç Tv Uluslararası Alkışı Hakeden Televizyon Dostluk Ödülü’ne layık görüldü.

Ankara Gölbaşı Vilayetler Evi'nde düzenlenecek ödül törenine Türk dünyasının yıldızı Azerin, Türkiye'den Sinan Akçıl, Turgay Başyayla ve Taylan Ülger'in katılması bekleniyor. Uluslararası Radyocular Birliği Genel Başkanı Yusuf Erbaş, bu yılki temalarının sanat ve turizm olduğunu belirterek, “İslamafobi filmiyle büyük ses getiren Hollywoodlu yönetmen Ömer Sarıkaya da törene katılacak,

Güncelleme Tarihi: 18 Haziran 2019, 12:17