Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi heyetinden ziyaretler

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı, Milletvekili Ahmet Savaşan ile Konsey Yönetim Kurulu üyeleri Ramazan Bayramı nedeniyle, yaşlıları, hastaları ve ülkede bulunan sağlık turistlerini ziyaret ederek, bayramlaştı.

Sağlık Turizmi Konseyi’nden yapılan açıklamaya göre, heyette, Başkan Savaşan, Yönetim Kurulu üyeleri, Özel Hastaneler Birliği Başkanı Dr. Hayat İzel, Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu yer aldı.

Ahmet Savaşan ziyaretlerde yaptığı konuşmada, toplumu bir arada tutan, birlik, beraberlik ve yakınlığın en üst derecede hissedildiği dini bayramların başında Ramazan Bayramı’nın geldiğini belirterek, “Bu bayramda da ihtiyaçlı insanlarımızın hanelerine, hastalara ve çocuklara muhabbet ve sevinç taşımaya çalıştık. Bayram’da bizlerden beklenen, elimizle birlikte gönlümüzü de birbirimize açmaktır” dedi.