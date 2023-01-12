Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Çelik, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı

Kıbrıs Türk Enerji Verimliliği Derneği Başkanı Görkem Çelik, enerji verimliliği mevzuatlarının bir an önce yasalaşması ve buna paralel olarak ülke genelinde binalarda ısı ve performans yönetmeliklerinin bir an önce uygulamaya girmesi gerektiğini belirtti.

Çelik, Enerji Verimliliği Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda, küresel iklim krizi ile birlikte büyüyen enerji sorunlarıyla mücadelede öncelikle yaşanılan binalarda enerji tüketimini azaltmak, üretim tarafında verimli teknolojilere yönelmek ve sürdürülebilirlik için şehirlerde verimliliği zorunlu kılmak gerektiğini vurguladı.

Çelik, “Ancak bu şekilde gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre ve yaşam kalitesi daha yüksek şehirler bırakmamız mümkün olabilir.” dedi.

-“Enerji verimliliği kritik öneme sahip”

Ülkede, enerjide dışa tam bağımlılığın olduğu ve çevre dostu olmayan yakıt ve teknolojiye bağlı elektrik enerjisi üretiminin yapıldığını belirten Çelik, enerji verimliliğinin, enerjinin etkin kullanımı ve israfın önlenmesi, enerji maliyetlerinin ekonomi üzerindeki yükünün azaltılması ve çevrenin korunması gibi konular açısından kritik öneme sahip bir konu olduğunu ifade etti.

Dünyada olduğu gibi ülkede de enerjiye olan talebin artan dünya ve ülke nüfusuna paralel şekilde artmaya devam ettiğini kaydeden Çelik, artan enerji talebini karşılamada zaman zaman mevcut kapasitenin yetersiz kaldığını, mevcut enerjinin daha verimli kullanılmasının önemli olduğunu belirtti.

Yaşanan ve önümüzdeki yıllarda da devam edeceği öngörülen enerji maliyetlerindeki artışın enerji arz güvenliği sıkıntılarını da beraberinde getirdiğini söyleyen Çelik, bu bağlamda, yenilenebilir enerji kaynaklarına yapılacak yatırımın yanında enerji verimliliğine ve tasarrufa yatırım yapılmasının kaçınılmaz bir hal aldığını ifade etti.

- “Şehirlerimizde verimliliği zorunlu kılmamız gerekiyor”

Çelik, küresel iklim krizi ile birlikte büyüyen enerji sorunlarıyla mücadelede öncelikle yaşanılan binalarda enerji tüketimini azaltmak, üretim tarafında verimli teknolojilere yönelmek ve sürdürülebilirlik için şehirlerde verimliliği zorunlu kılmak gerektiğini vurguladı.

Çelik, “Ancak bu şekilde gelecek nesillere daha sağlıklı bir çevre ve yaşam kalitesi daha yüksek şehirler bırakmamız mümkün olabilir.” dedi.

Dünyadaki birçok ülkede “Enerji Verimliliği Haftası” adı altında ulusal bir etkinlik takvimi yer aldığına işaret eden Çelik, Türkiye’de de her yıl Ocak ayının ikinci haftasında “Enerji Verimliliği Haftası” adı altında etkinlikler düzenlendiğini ve farkındalık oluşturma çalışmaları yapıldığını belirtti.

-“Enerjide tasarruf en ucuz yatırım şekli”

KKTC’de enerji verimliliği konusunun gerek kamusal anlamda gerekse de bireysel öncelikler bakımında oldukça geri planda kalmış bir konu olduğunu söyleyen Çelik, “Enerjide tasarrufun bir nevi en ucuz yatırım şekli olduğunu henüz kavrayamamış durumda olduğumuz görülen bir gerçekliktir” dedi.

Çelik, birçok ülkede toplumsal bilinçlendirmeyi artırmak ve enerji verimliliğine teşvik etmek amacıyla düzenlenmekte olan “Enerji Verimliliği Haftası” etkinliklerinin KKTC için de önemli başlangıç oluşturabileceğine inanç belirtti.

Ekonomi ve Enerji Bakanlığına çağrı yapan Çelik, “Gelin ülkemizde de enerji verimliliğini teşvik edecek ulusal düzeyde bir etkinlik haftası planlanmasını hep birlikte düzenleyelim. Enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak ailemiz, ülkemiz ve tüm dünya için çok önemlidir. Kuşkusuz ki bunu sadece bir hafta boyunca değil bir yaşam şekline dönüştürmek ve yasal çerçevede düzenlemek gerekmektedir” dedi.

Enerji verimliliği mevzuatlarının bir an önce yasalaşması ve buna paralel olarak binalarda ısı ve performans yönetmeliklerinin ülke genelinde bir an önce uygulamaya girmesinin tüm yetkililerin görevi olduğunu belirten Çelik, “Enerjinin kıymetini bilerek kullandığımız bilinçli bir gelecek dilerim.” ifadelerini kullandı.