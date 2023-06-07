Kıbrıs Türk Havalimanları Kurtarma ve Yangınla Mücadele Görevlileri Derneği Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaret etti

Kıbrıs Türk Havalimanları Kurtarma ve Yangınla Mücadele Görevlileri Derneği üyeleri Maliye Bakanı Alişan Şan’ı ziyaret etti.

Ziyarette Kamu-Sen Başkanı Metin Atan da hazır bulundu.

Bakanlıktan verilen bilgiye göre, Kıbrıs Türk Havalimanları Kurtarma ve Yangınla Mücadele Görevlileri Derneği üyeleri ve Kamu-Sen Başkanı Metin Atan, havalimanında itfaiyeciler tarafından yürütülen faaliyetleri aktardı ve ihtiyaçlar konusunda açıklamalarda bulundu.

Maliye Bakanı Alişan Şan, havalimanında yer alan itfaiye görevlilerinin yapmış olduğu nezaket ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Şan; “Yürüttüğünüz özverili çalışmalarınızdan dolayı sizlere ve çalışma arkadaşlarınıza teşekkürlerimi iletiyorum. Kamu kurum ve kuruluşlarımızın daha iyi noktaya gelmesi için elimizde olan imkânlar çerçevesinde her zaman daha iyisini yapmak için el birliği ile çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türk Havalimanları Kurtarma ve Yangınla Mücadele Görevlileri Derneği üyeleri ziyaretin sonunda Maliye Bakanı Alişan Şan’a plaket takdim etti.