Kış turizminin ikinci etabı başladı. İlk uçak Almanya’dan geldi...Ataoğlu: “3 aylık süre için hedef 30 bin turist”

Başbakan Yardımcılığı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanlığı kış turizminin ikinci etabı olan charter seferleri dün akşam başladı.

Turizm sezonun ölü dönem olarak adlandırıldığı dönemlerde Avrupa ülkelerinden düzenlenen charter uçuşları ile ülkede turizmin 12 aya yayılması hedefleniyor.

Ercan Havalimanı’na dün akşam Almanya’dan gelen uçak ile 156 turist ülkemize ayak bastı.

Başbakan Yardımcısı Fikri Ataoğlu kış turizminin önemine dikkat çekerek charter uçuşlar ile yapılan operasyon hakkında bilgi verdi.

Ataoğlu, gelen turistlerin 1 Mart itibari ile Mayıs ayının sonuna kadar charter uçuşlar ile geleceğini söyleyerek, gelen turistlerin esnafa direkt katkı sağlayacağını ifade etti.

Almanya, İngiltere ve Fransa’dan gelecek olan diğer kafilelerle birlikte 3 aylık dönem için 30 bin turistin gelmesinin hedeflendiğini dile getiren Ataoğlu, turizmin yeniden canlanması ile ülke ekonomisinin de canlanacağını belirtti.

Ataoğlu, gelen turistlerin 14 gün adada kalacağını, ilk 7 gün acenteler aracılığı ile turlara katılacaklarını, diğer 7 gün ise serbest olarak adayı gezme şansını bulacaklarını vurguladı.

Özellikle turistlerin sertbest dolaşacakları ikinci haftalarında gerek araç kiralama, gerek taksiler ile dolaşma gibi bireysel hareket edeceklerini anlatan Ataoğlu, esnaf ile iç içe bir sistemin yaratıldığını söyledi.

Önümüzdeki günlerde İngiltere ve Fransa’dan düzenli gelecek olan turistlerin gözle görülür bir etki yaratacağını da vurgulayan Ataoğlu, ülkenin pandemi döneminde turizmden faydalanamadığını, bundan dolayı bir çok esnafın sıkıntı yaşadığını ifade etti.

Bakanlık olarak yeni dönemde yeni destinasyonların da planlandığını belirten Ataoğlu, turizmi eski günlerine taşıyacaklarının sözünü de verdi.