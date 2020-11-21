Avrupa Parlamentosu üyesi Niyazi Kızılyürek, Yeni Kıbrıs Partisi (YKP’yi) ziyaret etti, Parti Genel Sekreteri Murat Kanatlı ve Parti Sekreteryası’ndan bazı üyelerle görüştü.

YKP’den yapılan basın açıklamasında, Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen görüşmede, Kızılyürek’in temsilcisi Derya Beyatlı tarafından, Kıbrıslı Türklerin ayrımcılığa maruz kaldığı gerekçesiyle, Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dillerinden olması için başlatılan imza kampanyası da görüşüldü.

Kızılyürek Avrupa Parlamentosu’ndaki çalışmalarını içeren bir dosyayı da Kanatlı’ya takdim etti.

YKP Genel Sekreteri Murat Kanatlı da görüşmede yaptığı konuşmada, YKP olarak Türkçe’nin Avrupa Birliği’nin resmi dilleri arasında girmesini önemli bir adım olarak nitelendirdiklerini ve imza kampanyasına destek vereceklerini söyledi.

Kanatlı, Niyazi Kızılyürek özellikle kültür ve eğitim alanındaki girişimlerini desteklediklerini de söyledi.

Sekreterya üyesi Alpay Durduran ise özellikle Kıbrıs sorununda yaşanan gelişmelerdeki kaygılarını dile getirdi, bu yönde de ortak mücadele alanlarının yaratılması için Niyazi Kızılyürek’in inisiyatif almasının önemine vurgu yaptı.