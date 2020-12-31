KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1322 olduğunu, 12'si yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslısı olduklarını ve bu süre içinde gözetim altında bulunduklarını, 12 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

31 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1322 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 19

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 5 

Yerel Vaka Sayısı: 12 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 329.716 

Toplam Vaka Sayısı: 1574 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1344

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 224 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 47 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 176 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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