KKTC'de son 24 saatte yapılan testlerin sonuçları açıklandı

Sağlık Bakanlığı, son 24 saate yapılan testlerin sonuçlarını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklama şöyle:

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8296 olup, 15'i yerel 48 pozitif vakaya rastlanmış, 38 kişi taburcu edilmiştir.

10 kişi hava yolu ile yurt dışından gelmiştir.23 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar .15 kişi ise yerel vakadır.

9 kişi Lefkoşa, 1 kişi Girne, 3 kişi Gazimağusa, 2 kişi Güzelyurt Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Terminal-1/ Hamitköy-1 / Göçmenköy-1 / K.Kaymaklı-6

Girne

Dikmen-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez- 1 / Kaliland Bölgesi -1 / Karakaşlı Bölgesi-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-1 / Şahinler-1



24 Mart 2021 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8296

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 48

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 10

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 23

Yerel Vaka Sayısı: 15

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 38

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 697. 370

Toplam Vaka Sayısı: 4180

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 3722

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 433

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 69

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 360

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 24

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4