KKTC'de vaka sayıları açıklandı

KKTC'de vaka sayıları açıklandı
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Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1700 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

19 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1700

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 8 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 296.203 

Toplam Vaka Sayısı: 1376 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1215 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 110 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020, 19:59
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