KKTC'de vaka sayıları açıklandı

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1700 olduğunu, 21 pozitif vakaya rastlandığını, 12 kişinin taburcu edildiğini açıkladı.

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 5 kişinin deniz yolu, 2 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 4 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını , 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

19 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1700

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 21

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 9

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4

Yerel Vaka Sayısı: 8

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 12

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 296.203

Toplam Vaka Sayısı: 1376

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1215

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 155

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 44

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 110

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

Güncelleme Tarihi: 19 Aralık 2020, 19:59