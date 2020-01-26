KKTC'den mesajlar gelmeye devam ediyor

Kıbrıs Vakıflar İdaresi, Elazığ’da meydana gelen depremde yaşamlarını yitirenler için başsağlığı mesajı yayımladı.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi’nin mesajında şu ifadelere yer verildi:

“Elazığ’da meydana gelen deprem ve depremde kardeşlerimizin yaşamlarını yitirmeleri bizi derinden üzmüştür. Ülkemiz ve Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak tüm Türkiye’ye en içten duygularla geçmiş olsun dileklerimizi ifade eder, ölenlere Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz.

Kıbrıs Vakıflar İdaresi olarak yardıma her zaman hazır olduğumuzu bu vesileyle tekrar hatırlatmak isteriz”.

KKTC Milli İradeye Saygı Platformu (MİSP) Gençlik Kolları Başkanı Abdurrahman Arıkan, Elazığ’da meydana gelen depremde hayatlarını kaybedenlere Allahtan rahmet, yaralılara da acil şifalar diledi.

MİSP Başkanı Abdurrahman Arıkan yayımladığı başsağlığı mesajında, kaybedilen her bir canın kanayan yara olduğu ifade ederek, “Umarım daha fazla kayıp vermeden yaralarımızı sarabiliriz. Bizler de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti olarak gerek devlet erkanı gerekse sivil toplum kuruluşları nezdinde bir yardım kampanyası başlatarak bölgede yaşayan insanlara ulaşabilir ve daha iyi koşullarda olmalarına vesile olabiliriz” dedi.