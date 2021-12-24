ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 24 Aralık 2021
Kıbrıs
24 Aralık 2021 Cuma 07:01
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
Tatar, Erdoğan ile bir araya geldi
Kıbrıs
KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Kıbrıs
Sendikal Platform Meclis önünde oturma eylemi yaptı
Kıbrıs
Çeler: "Seçim uğruna asgari ücretliyle oyun oynanıyor"
Kıbrıs
Erhürman: “Hedeflerimiz arasında Lefkoşa’da yeni bir kapı var”
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
27 Aralık koşuları Pazartesi 09.30’da yapılacak
Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği Başkanı Çavuş,...
Görevinden istifa etti
Kayıp Şahıslar Komitesine katkı
KKTC'de yağış oranları açıklandı
Facebook
Twitter
7.9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE