ANA SAYFA
GALERİLER
KIBRIS GENÇ TV EXPRESS
CANLI YAYIN
Haberler
Kıbrıs
Türkiye
Dünya
Güney
Sinema
Ekonomi
Spor
Magazin
Kültür & Sanat
Sağlık
Ara
KKTC Gazetelerinin Manşetleri - 29 Aralık 2021
Kıbrıs
29 Aralık 2021 Çarşamba 07:13
Kıbrıs Genç Tv
YORUM EKLE
Yorumunuz Onaylanmak Üzere Gönderildi
Adınız Soyadınız
Yorum
Gönder
Yanıt :
@name
×
KKTC'de bugünkü vaka sayısı açıklandı
Kıbrıs
KGS’Ye başvuru süresi 7 Ocak’a uzatıldı
Kıbrıs
Erk: “Bakanlar Kurulu'nun vatandaşlık verme yetkisi kaldırılmalı”
Kıbrıs
Şentürk: “Aksa enerji üretimini azaltmadı”
Kıbrıs
Manavoğlu: “İhtiyacımız olan algı yönetimi değil, kriz yönetimidir”
Kıbrıs
SON DAKİKA HABERLERİ
KGS’Ye başvuru süresi 7 Ocak’a uzatıldı
Dış Basın Birliğinden Paylaşım Bakkalı’na...
Kızılbaş Parkı amfisine “Cuma Mağusalı”...
Lefkoşa Türk Belediyesinden yeni yıl tatil duyurusu
CTP’nin 51’inci Kuruluş Yılı Piyangosu çekildi
Facebook
Twitter
7.9B
Youtube
0
Instagram
SAYFALAR
Tüm Sayfalar
CANLI YAYIN
başlık
Gizlilik Politikası
ANA SAYFA
KÜNYE
REKLAM
İLETİŞİM
+ SİTENE EKLE