KKTC’de koronavirüs ile ilgili son durum

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Koronavirüs ile ilgili son durumu açıkladı.

Pilli BRT’ye yaptığı açıklamada, KKTC’de halihazırda tedavisi devam eden hasta ile yakın temas içinde olan kişilere yapılan testlerin sonucunda 2 pozitif vaka daha çıktığını açıkladı.

Buna göre, tespit edilen son vakalar ile ülkede tedavisi devam eden toplam vaka sayısı 13’e yükseldi.

Bugüne kadar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam enfekte sayısı 42’ye yükselirken, tedavisi devam eden 13 vakanın 10’u KKTC vatandaşı, 2’si Alman vatandaşı ve 1’i de Türkmen olarak belirlendi