KKTC’den toplanan yardım ile 65 konutun inşaası karşılanacak

Başbakan Ersan Saner, yangın sonrası yapılan çalışmaları yerinde görmek ve rehabilitasyon çalışmaları ile ilgili bilgi almak için Antalya'ya gitti.

Başbakan Saner Antalya'ya varmasının hemen ardından Manavgat AFAD Yangın Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

Koordinasyon Merkezi yetkilileri Başbakan Saner'e çalışmalarıyla ilgili brifing verdi.

Anavatan Türkiye'nin acısını derinden hissettiklerini hatırlatan Saner, elden gelen katkıyı koymaya çalıştıklarını söyledi.

Türkiye ile KKTC'nin hem sevinçte hem de üzüntüde birlikte olmaya devam edeceğini vurgulayan Saner, yangın sonrası çalışmalar kapsamında konut yapımına destek olmak istediklerini açıkladı.

SANER'DEN DEMİRCİLER KÖYÜ'NE ZİYARET

Başbakan Saner, Antalya Manavgat Bölgesi’nde çıkan yangında büyük zarar gören Demirciler Köyü’nü ziyaret etti.

SANER: YANGINDAN YIKILAN 65 KONUTUN İNŞAASINI KARŞILAYACAK 17 MİLYON TL’Yİ SAYIN FUAT OKTAY’A SUNDUK

Başbakan Saner, Antalya Manavgat Bölgesi’nde çıkan yangından en çok zarar gören yerlerden birisi olan Demirciler Köyü’nü ziyaret etti.

Yangın nedeniyle yıkılan evlerde inceleme yapan Saner, evleri yakılan vatandaşlara geçmiş olsun diledi.

Başbakan Saner, Antalya Valisi Ersin Yazıcı ve AFAD Yetkilileri ile Demirciler Köyü içinde yıkılan bölgelerde yapılan rehabilitasyon çalışmalarıyla ilgili bilgi aldı.

Bölge sakinlerinin yoğun ilgisi ile karşılaşan Saner’e vatandaşlar ziyaret için teşekkür etti.

Başbakan Saner, incelemelerin ardından basına açıklamalarda bulundu.

Saner, “ Yaşadığınız sıkıntıları yerinde gözlemlemek ve sizlerle birlikte olmak için buradayız. Can kaybı olmaması bizim için en mutlu haberdi. Fakat bazı konutlar yanmıştır. Kısa zamanda bu konutların imar edilmesi ve sizlerin konutlarınıza yerleşmeniz için bizler de bir takım katkılar yapmayı düşünüyoruz ve bu katkılarla sizlere destek olmaya çalışacağız” dedi.

Mücadeleye katkı amacıyla KKTC’nin yangına bir ekip gönderdiğini hatırlatan Başbakan Saner, “ Zararların telafisi için elden gelenler yapılacaktır. Buradaki her kardeşimizin üzüntüsü bizim de üzüntümüzdür. Türkiye-KKTC arasındaki ilişkiler gönül bağı ile kurulmuş ilişkilerdir. KKTC Halkının geçmiş olsun mesajını da iletmek için buradayım. Hükümet ve Sivil Toplum Kuruluşları olarak topladığımız, yaklaşık 65 konutun inşaasını karşılayacak 17 Milyon TL’lik katkıyı dün Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Fuat Oktay’a, AFAD’a iletilmek üzere teslim ettik. İnşallah bu katkı ile bölgenin rehabilitasyonuna KKTC’nin bir desteği olursa bundan mutluluk duyacağız.” diye konuştu.

Bölge halkı da Saner’e yardım nedeniyle teşekkürlerini sundu.

Başbakan Saner, KKTC’nin AFAD’a ilettiği yardımın Demirciler Köyü’nde kullanılabileceğini, bunun koordinasyonunu AFAD’ın sağlayacağını sözlerine ekledi.