Köseoğlu: “Gecikmiş her karar bizi şu anda sıkıntıya sokuyor”

Halkın Partisi (HP) Milletvekili adayı Kürşat Köseoğlu, yurtdışında okuyan birçok genç olduğuna ve bu ekonomik krizde durumun vahametine işaret ederek, “Yurt dışında öğrenim gören çocuklarımıza, devletin ekstra destek vermesi gerekecektir. Bu koşullarda, bunun sağlanması gerekmektedir” dedi.

Halkın Partisi’nden verilen bilgiye göre, Köseoğlu, bir televizyon programına katılarak, bir eğitimci olarak eğitim sistemi ve eğitimdeki sorunlar konusunda kendisine yöneltilen soruları yanıtladı.

“ÜLKEDE ARA ELEMAN YETİŞMİYOR, ZANAAT TERCİH EDİLMİYOR”

Köseoğlu, çocukların ülkede kalması isteniyorsa, aldıkları eğitimle ülkede değerleri olması gerektiğini belirtti ve çocukların bu ülkede hak ettiği değeri bulamadıklarını anlattı.

Ülkede ara eleman yetişmediğini, zanaatın tercih edilmediğini ifade ederek, eğitimde yapısal sıkıntıların ön planda olduğunu vurgulayan Köseoğlu, bireyi öne alan bir yaklaşımla ezbere dayalı bir eğitim sistemi olmasını eleştirdi.

“DEĞERLER EĞİTİMİ ÖNEMLİ”

“Bugün ezberi öne çıkaran eğitim sisteminde, kimsenin kendini ifade etmekte yeterli olmadığını” belirten Köseoğlu, yazılı-sözlü anlatımda bütün ülkenin sınıfta kaldığını söyledi.

Sevgi, saygı, yardımlaşmanın unutulduğunu, bunun da toplumsal değerlerin erozyona uğramasına yol açtığını ifade eden Köseoğlu, eğitimde değerler eğitiminin de müfredatta yer almasının özellikle böylesi günlerde çok önemli olduğunun altını çizdi.

“EZBERE DAYALI EĞİTİMDEN VAZGEÇİLMELİ”

Eğitimde, veri eksikliğine de değinen Köseoğlu, bu nedenle planlama yapılamadığını, rasyonel karar verebilmek için yeterli bilgiye sahip olmanın şart olduğunu söyledi. Ezbercilikten vazgeçerek, yaşayarak öğrenmenin artırılmasının önemini vurgulayan Köseoğlu, yardımlaşmanın bu günlerde çok daha önemli kazandığını ve değerler eğitiminin öneminin arttığını da sözlerine ekledi.



“BREXIT’TEN SONRA ÖĞRENCİLERİN GİDECEĞİ KAPILARDAN BİRİ KAPANDI”Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılması, kısaca Brexit’ten sonra ülkemizdeki öğrencilerin gideceği kapılardan birinin kapandığını söyleyen Köseoğlu, geçmişteki olanaklara şu anda sahip olunmadığını belirterek, İngiltere’de okumak için ciddi paralara ihtiyaç duyulduğunu kaydetti.Buna alternatif kapı olarak Avrupa Birliği’ne üye ülkeler Fransa, İtalya, Almanya, Hollanda gibi ülkelerin daha ulaşılabilir kapılar olduğunu anlatan Köseoğlu, Hollanda’da eğitimin İngilizce olmasının avantajlarından söz ederek, Almanya’da okulların ücretsiz olduğunu, ancak burada Almanca eğitim verildiğini belirtti.Liselerde Uluslararası diploma programı olan IB’ye hazırlık için bölümler açılmasının önemine de değinen Köseoğlu, önemli üniversiteye çıkış kapılarımızdan birinin de Avrupa olduğunu vurguladı.“ÖĞRETMENİ KUCAKLAYICI YAKLAŞIM ÖNEMLİ”Köseoğlu, “Hükümet, bakanlık ve sendikalar arasındaki sürtüşmeler, öğretmeni döverek çalıştırmayı düşünen bazı siyasi kişiler, öğretmenlerin toplumla beraber ortak vizyon ortaya koymasına engel oluyor” diyerek, öğretmeni kucaklayıcı yaklaşımın önemine dikkat çekti. Köseoğlu, esas iş görenin öğretmen olduğunu söyledi.“GECİKMİŞ HER KARAR BİZİ ŞU ANDA SIKINTIYA SOKUYOR”İçinde bulunulan ekonomik sıkıntılara yönelik de sorulara yanıt veren Köseoğlu, “Gecikmiş adalet adalet değildir” diyerek, “Ekonomik koşullar çerçevesinde bir şeylerin önünü kesmezsek birçok insanımız mahvolacaktır” dedi.Köseoğlu, döviz borcu olan insanlar olduğunu, ciddi tedbirler alınmanın önemine işaret etti. Hükümetin alacağı gecikmiş her kararın, sorunların derinleşmesine, kanamanın artmasına yol açtığına işaret eden Köseoğlu, “Gecikmiş her karar bizi şu anda sıkıntıya sokuyor” şeklinde konuştu.“BU DÖNEM KAR ETME DÖNEMİ DEĞİL”Asgari ücretin acilen artırılması gerektiğine de işaret eden Köseoğlu, “Yangın büyüktür. Asgari ücretin acilen artırması gereklidir. Çünkü insanlar evine gaz alamayacak, ekmek alamayacak duruma geliyor” dedi. Hayat Pahalılığının iki ayda bir maaşlara yansımasının önemine işaret eden Köseoğlu, “Önce insanımızın korunması gerekiyor. Bu dönem değerler dönemidir. İnsanları işten çıkarma dönemi değildir. Dayanmamız gerekiyor” diyerek bu dönemin kar etme dönemi olmadığının altını çizdi.