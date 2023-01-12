KTAMS, 20 Ocak’a kadar kitabet kadrolarının artırılmaması halinde bazı dairelerde greve gidecek

Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS), “kamuda kitabet kadrosu artırılarak kitabet sınavında başarılı olan yüzlerce insanın istihdam edilmesi ve bu görevlere geçici işçi adı altında kişilerin partizanca alınmasına son verilmesi” çağrısında bulundu.

KTAMS, kitabet kadrolarının artırılmasına yönelik, 20 Ocak’a kadar çağrılarına cevap verilmemesi ve hükümet tarafından somut bir adım atılmaması halinde, bazı dairelerde greve gideceğini de duyurdu.

23 Ocak Pazartesi günü Güzelyurt Mahkemesi’nde, 30 Ocak Pazartesi günü Çalışma Dairesi Engelliler Birimi’nde, 6 Şubat Pazartesi günü Sosyal Hizmetler İskele şubesinde, 13 Şubat Pazartesi günü Lefkoşa Kaymakamlığı’nda tam gün greve gitmeyi planladıklarını bildiren KTAMS, bunun artacağına dikkat çekti.

KTAMS, ”birçok bakanlık ve dairede kitabet memuruna ihtiyaç olduğu halde hükümetin münhal sayısını artırmadığı ve partizanca istihdam yapmaya devam ettiği” gerekçesiyle Başbakanlık önünde basın açıklaması yaparak, hükümeti protesto etti.

KTAMS Yönetim Kurulu üyelerinin yer aldığı basın açıklamasında, “Partizanca ve fırsat eşitliğine aykırı istihdamlara son” yazan pankart açıldı.

- Bengihan: “Biz kamuda verimliliği ve liyakati savunuyoruz. Kitabet sınavında başarılı olan 100'e yakın insanın istihdam edilmesini istiyoruz”

KTAMS Başkanı Güven Bengihan, basın açıklaması öncesi yaptığı konuşmada, kamuda ciddi personel eksikliği olduğunu söyleyerek, bu personel eksikliğinin giderilmesi için 11 Kasım’da yine Başbakanlık önüne geldiklerini ve açılan münhal sınavında başarılı olan 100’e yakın kişinin istihdam edilmesi çağrısında bulunduklarını anımsattı.

Bengihan sınavı geçen kişilerin fırsat eşitliğine dayalı istihdam edilmesiyle hem halkın hak ettiği kaliteli hizmeti alacağını hem de çalışanlar arasında fırsat eşitliği sağlanacağını kaydederek, buna rağmen “hükümetin partili ve yandaşlarını alabilmek adına” sadece sınavla 3 kişiyi aldığını öne sürdü.

Kadro artırımına onay verecek makamın Başbakan olduğunu kaydeden Bengihan, “Başbakan onaylarsa kadro sayıları artacak, onaylamazsa mevcut alınan 3 istihdam, geriye kalanları da kendi seçim yatırımı, partili ve yandaşları, geçici işçi veya başka bir kadro adı altında devlete partizanca istihdam edecek. Biz buna karşıyız. Biz kamuda verimliliği ve liyakati savunuyoruz” dedi ve sınavı geçen kişiler için greve gideceklerini açıkladı.

Daha önce yapılan istihdamları mahkemeye taşıdıklarını ve mahkemenin devam ettiğine işaret eden Bengihan, “Geçici işçi veya geçici memur olarak atananlar mahkemenin neticelendirilmesi durumunda işsiz kalabileceklerini unutmasınlar. Çünkü bu konuda demokratik, adaletli bir şekilde istihdam edilmediler” ifadelerini kullandı.

Bengihan, Ombudsman’a da gerekli konuda yazı yazdıklarını ancak geri dönüş almadıklarını belirterek, Ombudsman’ı göreve çağırdı.

- Yiğit: “Asıl ve sürekli kadro görevlerini geçici işçi ve mevsimlik işçilerin eliyle yürütülmesi yasaya aykırı”

KTAMS Genel Sekreteri Serman Yiğit de, basın açıklamasını okuyarak, 20 Ocak’a kadar 100’e yakın kadro artırılmasının yapılmadığı takdirde tam gün greve gidecekleri daireleri açıkladı.

23 Ocak Pazartesi Güzelyurt Mahkemesi’nde, 30 Ocak Pazartesi Çalışma Dairesi Engelliler Birimi’nde, 6 Şubat Pazartesi Sosyal Hizmetler İskele şubesinde, 13 Şubat Pazartesi Lefkoşa Kaymakamlığı’nda greve gideceklerini duyuran Yiğit, asıl ve sürekli kadro görevlerinin geçici işçi ve mevsimlik işçiler eliyle yürütülmesinin yasaya aykırı olduğunu savundu.

Yiğit, hükümeti, “devlet imkanlarını kendi siyasi emelleri için kullanmakla” suçlayarak, bu şekilde yürütülen hizmetler sonucunda kamuda kalitenin her geçen düştüğünü söyledi.