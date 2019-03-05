Kıbrıs Türk Amme Memurları Sendikası (KTAMS) ile KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği arasında protokol imzalandı.

Protokole, KTAMS başkanı Güven Bengihan ile KKTC Mobbing ile Mücadele Derneği başkanı Türel Öksüzoğlu imza koydu.

Bengihan’ın açıklamasına göre, protokol; Mobbing ile mücadele kapsamında daha etkin korunma için tarafların arasındaki işbirliğinin güçlendirilmesini amaçlıyor.

