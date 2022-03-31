KTEZO: “Bu ateş herkesi yakar”

KTEZO, üretmeden, üretime katılmadan, katma değer yaratmadan yaratılan düzenin öylesine bir noktaya geldiğini ki şimdi, tüketme yeteneğini de kaybettiğini belirterek, “Şuanki feryat ve hıçkırıkların nedeni de budur” dedi.

KTEZO’dan yapılan açıklamada, zamların, vergilerle çare arayışının toplumu da, bütçeyi de çoktan tükettiği savunularak, yıllar yılı süren el avuç açma alışkanlığının da çare olmadığının ortaya çıktığı kaydedildi.

Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü, bu ateşin her kesimini içine almaya başladığını ifade eden KTEZO, yaşananların savaş olarak kabul edilmesi, önlemlerin ona göre alınması gerektiğini yineledi.

Salgın devam ederken TL değer kaybıyla birlikte savaşın da kapıyı çaldığını, buna rağmen eski alışkanlıklardan milim taviz verilmediğini belirten KTEZO, “dayanışma, yan yana gelme, çözüm üretme aklımıza bile gelmedi. Karar alıcılar geçmişte yaptıkları gibi “ben yaptım olur” dediler. Afra tafra attılar, yukardan baktılar, hamaset yaptılar” dedi.

GÜVEN DE GİTTİ… YÖNETİM DE…

KTEZO açıklamasına şöyle devam etti;

“Tepkiler, yanan ateşlerle birlikte yeni bir seçenek, yeni bir yol arayışı ve ihtiyacı için kapımızı çalıyor. Eski alışkanlıklarla buraya kadar.

Odamız tüm halkımızla birlikte bugüne kadar olduğu gibi tepkileri büyütmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni bir yolun açılması için de sokakta olacak.

İki görevimiz var;

1.Yıllar yılı sürdürülen ve bazılarını nemalandıran bu düzeni, bu alışkanlıkları bitirmek.

2.Yeni bir yolun açılması için mücadeleyi büyütmek.

Çözüm ancak dayanışmayla, üreterek kendi ellerimizle gerçekleşebilir. Göz yumdukça sıra hepimize gelir”