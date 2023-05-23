KTOEÖS: “Her eylem çeşiti denenecek ama biz kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz”

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), orta dereceli okullarda sınav haftasının başlayacağı bugün örgütlü olduğu tüm okullarda 08.30-12.30 saatleri arasında greve gitti.

Güzelyurt Meslek Lisesi önünde basın açıklaması yapan sendika yetkilileri, “Gerekirse karne verilmeyecek, gerekirse sınavlar yapılmayacak. Her eylem çeşidi denenecek ama biz kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” dedi.

-Eylem

KTOEÖS Başkanı Selma Eylem burada yaptığı konuşmada, Güzelyurt Meslek Lisesi’nde, Türkiye’deki 6 Şubat depreminden önce depreme dayanıksız olduğu karot testiyle tespit edilen binalar olduğunu belirterek, bu nedenle basın açıklamasının Güzelyurt’ta yapıldığını söyledi.

Bu binalardan dolayı çok büyük sıkıntılar yaşandığını dile getiren Eylem, daha önce atölyeler olarak kullanılan depreme dayanıksız binaların kullanılmadığını, diğer binaların ise dönüşümlü ancak sağlık, hijyen koşulları uygun olmayacak şekilde kullanıldığını anlattı.

Okulun orta bölümüne bir proje yapıldığını fakat bu projeyle ilgili herhangi bir adım atılmadığını kaydeden Eylem, “Eğitim Bakanlığı nerede?” diye sordu. Gelecek yıl bu okulda eğitimin nasıl olacağını kimsenin bilmediğini dile getiren KTOEÖS Başkanı Eylem, Güzelyurt Meslek Lisesi’nin, binalarla ilgili sıkıntı yaşayan 5 okuldan bir tanesi olduğunu kaydetti. Okulun diğer binalarının ise gözle bakılıp, sağlam varsayılarak kullanıldığını savunan Eylem, eğitim faaliyetlerinin aksadığını söyledi.

“Eğitim Bakanlığı’nın ortada olmadığını” öne süren Eylem, “Bakanlık bunlar yokmuş gibi, her şey yolunda gibi davranıyor ama öğretmene, öğretmenin haklarına saldırıyor” diye konuştu.

“Öğretmen çalışmaz, öğretmen sorumluluklarını yerine getirmez” denilerek, toplumun yanıltıldığını belirten Eylem, gelecek yıl binalarında sıkıntı olan 5 okulda eğitimin nasıl devam edeceğinin “meçhul” olduğunu ileri sürdü.

Milli Eğitim Bakanı’nın öncelikle eğitimle ilgilenmesi, eğitimin sorunlarını çözmesi, eğitimle ilgili sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiğini kaydeden Eylem, “Bu konuda kararlıyız, taviz vermeyeceğiz. Mücadeleye devam edeceğiz” dedi. Öğretmenler (Değişiklik) Yasa Tasarısı’nın geri çekilmesi talebini yineleyen Eylem, eğitimdeki sorunlar için birlikte çalışma ve çözümler üretme çağrısı yaptı.

Yeni okul yapımı veya okulların tadilatı için destek vermeye hazır olduklarını dile getiren KTOEÖS Başkanı Eylem, ancak haklarına ve örgütlerine saldırıya izin vermeyeceklerini, mücadelelerinin sonuna kadar devam edeceğini söyledi.

Velilerin öncelikle Eğitim Bakanlığı’nı sorgulaması gerektiğini belirten Eylem, “Önümüzdeki yıl bu okulda ve depreme dayanıksız olan diğer okullarda eğitim nasıl başlayacak, nasıl devam edecek öncelikle bunun sorgulanması gerekir” şeklinde konuştu.

Toplumdan da velilerden de mücadelelerine destek beklediklerini kaydeden Selma Eylem, “Çünkü bu mesele, öğretmene saldırma meselesinin ötesinde topluma, toplumsal haklarımıza saldırı meselesidir. Geleceğimize, gençlerimize saldırı meselesidir. Dolayısıyla bunun iyi görülmesi gerekir” dedi.

-Gökçebel

KTOEÖS Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de, “Eğitim Bakanlığı’nın, öğretmenlere açtığı saldırının bilinçli ve kasıtlı olduğunu” savunarak, en basit olarak Güzelyurt Meslek Lisesi’nin fiziki korunma alanı olmadığını söyledi.

Çocukları koruyanların öğretmen ve okul idareleri olduğunu dile getiren Gökçebel, dil bilmeyen çocukları okulda tutmaya ve yardımcı olmaya çalışanın öğretmenler ve rehber öğretmenler olduğunu belirtti.

“Çocukların sorunlarını çözmek için çaba harcayan rehber öğretmenlere çalışmaz” dendiğini savunan ve bunu eleştiren Gökçebel, rehber öğretmenlerin tıkandığı noktada onlara yardımcı olabilecek bir psikiyatristin dahi bakanlıkta olmadığını kaydetti.

Tüm sorunları üstlenenin öğretmenler ve okul idareleri olduğunu belirten Tahir Gökçebel, tek kuruşluk okul bütçeleri olmadığını bunun için çalışanın okul aile birlikleri ve veliler olduğunu ifade etti.

Öğretmene saldırının üç temel nedeni olduğunu kaydeden Gökçebel, birincisinin "toplumun varoluş dinamiklerinden biri olan öğretmen sendikalarını geriletmek, yok etmek olduğunu” ileri sürdü. İkinci nedenin, "özel okulların bütçe olarak sıkıştığı bir dönemde devlet okullarında kaos yaratarak, çocukların ve velilerin para bulup, özel okullara gitmesini sağlamak olduğunu” savunan Gökçebel, üçüncüsünün ise, "ülkede ilahiyat okulları ile eğitime enjekte edilmeye çalışılan meselenin ileriye götürülmek istenmesi olduğunu” iddia etti.

Gökçebel ayrıca, “ülkede yetişen gençler istihdam edilmezken, Türkiye Cumhuriyeti’nden getirilen öğretmenlere, Türkiye’deki Eğitim Bakanlığı’nda yayınlanan son genelgeyle, Türkçe, Bilgisayar ve diğer öğretmenler de eklenerek, öğretmenlerin birçoğunun Türkiye’den getirilerek, istihdam edilmesinin sağlanmaya çalışıldığını” öne sürdü.

“Öğretmenler toplumun varoluş mücadelesinin her adımında, her tuğlasında vardır” diyen Gökçebel, “öğretmenlerin yasalarına yapılan saldırının eğitimle ilgili olmadığını” savundu.

Milli Eğitim Bakanı’nı eleştiren KTOEÖS Genel Sekreteri Gökçebel, “Bu işi yapan, bu işi düşünenden bir adım öndedir” dedi. Velilere de çağrı yapan Gökçebel, sendikanın baskıyla susturulmayacağını, saldırıları yapanların üzerinde baskı kurulması gerektiğini kaydetti.

“Grev ne kadar daha devam edecek?” sorusu üzerine ise Gökçebel, “Gerekirse karne verilmeyecek, gerekirse sınavlar yapılmayacak… Her eylem çeşidi denenecek ama biz kararlılığımızdan vazgeçmeyeceğiz” diyerek, yanıt verdi. Gökçebel, gerekmesi durumunda yeni dönemde okulların da açılmayacağı uyarısında bulundu.