KTOEÖS’te Yönetim Kuruluna seçilen üyelerden Ozan Elmalı, Hasan Soyer ve Ali Yaman Işık istifa etti

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası’nın (KTOEÖS) 54’üncü Olağan Genel Kurulu ardından Yönetim, Disiplin ve Denetleme Kurullarına seçilen üyeler ilk toplantısını yaptı.

KTOEÖS’ten yapılan açıklamaya göre, Yürütme Kurulu üyelerinin belirlendiği toplantıda Başkan Selma Eylem, Genel Sekreter ise Tahir Gökçebel seçildi.

Yönetim Kuruluna seçilen üyelerden Ozan Elmalı, Hasan Soyer ve Ali Yaman Işık, toplantının açılmasından bir süre sonra istifa dilekçelerini kurula sundu. Tüzük gereği, seçim sonucunda sırada bekleyen kurul üyeleri göreve davet edilecek.

Yürütme Kurulu üyeleri şu şekilde belirlendi:

“Başkan: Selma Eylem, Genel Sekreter: Tahir Gökçebel, Mali Sekreter: Ahmet Karaoğulları, Örgütlenme Sekreteri: Erkan Bulak, Eğitim Sekreteri: Adnan Zekai

Disiplin Kurulu Başkanı: Salih Ayyıldız, Disiplin Kurulu Sekreteri: Seçil Toprak

Denetleme Kurulu Başkanı: Doğan Çakıroğlu”