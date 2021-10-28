KTÖS: “KKTC Türkiye’nin para politikasından olumsuz etkileniyor”

Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası (KTÖS), KKTC’nin Türkiye Cumhuriyeti’nin para politikasından olumsuz etkilendiğini; zamlar karşısında toplumun her geçen gün fakirleştiğini, alım gücünün azaldığını kaydetti ve alım gücünün korunabilmesi için çalışanlara her ay hayat pahalılığı verilmesi gerektiğini savundu.

16 Mayıs 1983 tarihinde dönemin Kıbrıs Türk Federe Devleti’nin almış olduğu karar doğrultusunda, Türkiye’nin para birimi olan Türk lirasının Kıbrıs’ın Kuzeyinde zorunlu para birimi olarak kabul edilmesinin üzerinden 38 yıl geçtiği belirtilen açıklamada, İki yıla yakındır salgının yarattığı olumsuzluklar yanında, ülkedeki siyasi ve ekonomik istikrarsızlık sonrasında toplumun büyük bir infial içerisinde olduğu belirtildi.

KTÖS Mali Sekreteri Mustafa Baybora yaptığı yazılı açıklamada, hükümeti çare üretememek ve siyasi iradesizlikle suçladı. Özellikle dar gelirli ve asgari ücret ile geçinmeye çalışan vatandaşların gelirinin açlık sınırının altında olduğuna dikkat çeken Baybora, sürdürülebilir bir yapı için önerilerde bulundu.

Baybora’nın önerileri özetle şöyle:

“Üretimin sürdürülebilir olması için doğru temeller üzerinde geliştirilmesi; reel üretimin kooperatifçilik temelinde geliştirilmesi; enflasyonist ekonomik yapı düzelinceye kadar alım gücünün korunması için hayat pahalılığı ödeneğinin her ay çalışanlara ödenmesi; asgari ücretin en düşük kamu maaşı ile sabitlenmesi; adaletli vergi ve gelir sistemi yaratılması; belli bir ölçek üzerinde mal varlığı bulunanlardan servet vergisi alınması.”