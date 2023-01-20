Kuir Kıbrıs Derneği’nden ‘9 Yıldır Aşk Daha Özgür’ kampanyası

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak 2014 tarihinde Ceza Yasası'nda yapılan değişikliğin yıl dönümü dolayısıyla ‘9 Yıldır Aşk Daha Özgür’ adlı bir kampanya düzenleneceği bildirildi.

Kuir Kıbrıs Derneği’nden yapılan yazılı açıklamada, 27 Ocak 2014 tarihinde Ceza Yasası’ndan bulunan ve eşcinseller arası ilişkiyi suç sayan “Doğa Kurallarına Aykırı Suçlar” maddesi çıkarılarak, yerine cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimliği temelli ayrımcılığı önleyen maddelerin eklenmesinin üstünden tam 9 yıl geçtiği bildirildi.

Açıklamada, “Tüm dünyada giderek yükselen muhafazakarlaşma, dinsel gericilik ve LGBTİ+fobik söylem ve tutumlar maalesef ülkemizde de giderek artmakta ve bugün 9 yıl öncenin kazanımlarını bütünen tehdit etmektedir” denilerek, şöyle devam edildi:

“Son 2 hafta içerisinde LGBTİ+’lara yönelik havuz medyası tarafından bilinçli bir şekilde düzenli aralıklarda hedef gösterici ve nefreti körükleyen köşe yazıları, Din İşleri Başkanı’nın cinsiyetçi, LGBTİ+fobik ve çocuk haklarını ihlal eden açıklamalar ve son olarak Cumhuriyet Meclisi’nde Erhan Arıklı’nın LGBTİ+’ları hedef gösteren konuşmalar bunun en açık göstergesidir. Unutulmamalıdır ki, Ceza Yasası’nda 2020 yılında yapılan değişiklikle birlikte LGBTİ+’lara yönelik nefret söylemi suç olarak düzenlenmiştir. LGBTİ+’ların yaşadığı ayrımcılığa son vermek ve insan haklarına herkesin eşit erişimini sağlamak hepimizin toplumsal ödevidir.”

Dernekten yapılan açıklamada, yasa değişikliğinin yıl dönümü olan 27 Ocak tarihinde gökkuşağı bayraklarının kurum binalarına asılması ile ilgili ‘9 Yıldır Aşk Daha Özgür’ adlı bir kampanya yürütmeyi planladıkları ifade edildi.

Farkındalığı artırmak amacıyla gerçekleştirilecek olan bu kampanyaya katılmak isteyenlerin 27 Ocak tarihine kadar gökkuşağı bayrağının ücretsiz bir şekilde dernek binasından temin edilebileceği belirtildi.

Kampanyanın detaylarına ilişkin yapılan açıklamada, “Gökkuşağı bayrağını 27 Ocak Cuma günü kurum binanıza asarak, sosyal medya hesabınızda ‘9 Yıldır Aşk Daha Özgür’ sloganı ile paylaşmanızı rica ediyoruz. Unutulmamalıdır ki, toplum olarak içinden geçtiğimiz bu zorlu günler ancak ortak mücadele ile sona erecektir. Kampanyaya hakkında daha detaylı bilgi almak ve katılım durumunuzu bildirmeniz için bizlere mail üzerinden veya 0542 858 5847 numaralı dernek telefonumuzdan ulaşabilirsiniz” ifadelerine yer verildi.