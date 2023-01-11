Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş, 11’inci ölüm yıl dönümünde anılacak

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, 11’inci ölüm yıl dönümünde törenlerle anılacak.

Denktaş için ilk tören 13 Ocak Cuma günü anıt mezarında, hayata gözlerini yumduğu saat olan 10.08’de düzenlenecek.

Tören, protokol sırasına göre çelenklerin anıta sunulmasıyla başlayacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilerek yarıya indirilmesiyle devam edecek.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıt özel defterini imzalayacak ve konuşma yapacak.

Anma törenleri kapsamında Atatürk Kültür Merkezi’nde saat 10.45’te Rauf Raif Denktaş’ı anma programı düzenlenecek.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın ardından Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş konuşma yapacak.

Program çerçevesinde 20 Temmuz Fen Lisesi korosu şarkılar söyleyecek, program oratoryoyla sona erecek.

Öte yandan Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş için Mersin Konsolosluğu tarafından Mersin’de de tören düzenlenecek.