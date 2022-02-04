Kutlay Erk göreve hazır

Eski Dışişleri Bakanlarından, Cumhuriyetçi Türk Partili (CTP) isim Kutlay Erk, Kıbrıs Genç TV’de yayınlanan “Siyasetin Satır Arası” programına katılarak Muazzez Gazihan’ın sorularını yanıtladı.

Erk,olası hükümet senaryoları hakkında görüşlerini aktararak, Cumhurbaşkanlığı seçimi dönemi hükümetteki koalisyonu hatırlatarak 27 sayısının ortaklıkta soruna neden olmadığını, Kudret Özersay’ın seçim stratejisi nedeniyle çekilmesi sonucu bozulduğunu ifade etti.

Kutlay Erk’e göre Sucuoğlu 27, hatta 30 ile bile hükümet kurmanın aslında kendisi için, partisi içindeki muhalifleri bakımından riskli görüyor ve o yüzden hem CTP'yi hem de olası erken seçimi diline doluyor şeklinde konuştu.

Erk ayrıca, Haziran ayında gerçekleşmesi beklenen yerel seçimler hakkında da açıklamalarda bulundu. LTB'nin 2002-2006 yılları arasında başkanlığını yapan Erk, sorulan adaylık sorusu üzerine LTB Başkanlığı için aday konusunda benim talebim yok ancak partimiz görevlendirirse görevden kaçmam" dedi.Adı Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) CTP’den başkan adayı olarak geçen Kutlay Erk, partimiz görevlendirirse görevden kaçmam, görevimi yerine getirmeye her zaman hazırım açıklamasında bulundu.

Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2022, 10:33