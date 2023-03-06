Kuzey Kıbrıs Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği, 3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’na katıldı.

Birlikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Ankara Üniversitesi’nde düzenlenen 3. Uluslararası Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Konferansı’na Kuzey Kıbrıs’tan Gayrimenkul Değerleme Uzmanları Birliği de katıldı.

‘Türkiye ve Komşu Ülkelerde Değerleme Hizmetlerinin Profesyonelleşmesi’ konulu panelde davetli olarak Birliği temsilen katılan Başkan Kutay Ramiz ‘Pandemi sürecinde ve sonrasında sektörel gelişmeler’ başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Kuzey Kıbrıs’ı özellikle dünyanın birçok ülkesinden katılım sağlanan uluslararası bir konferansta temsil etmenin teknik gelişim ve ayrıca temsiliyet için önemli olduğunun altını çizen Ramiz, Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği (TDUB), Lisanslı Değerleme Şirketleri Birliği (Lidebir) ile toplantıların yanısıra, Avrupa Değerleme Uzmanları Birliği (Tegova), dünyada değerleme standartlarının oluşturulmasına katkı koyan RICS gibi sektörün önemli kurum ve kuruluşları ile istişarelerde bulunulduğunu ve çalışmalar sonucu (CVA Eurasia) Avrasya Değerleme Uzmanları Birlikleri Uluslararası Konseyi’nden Kuzey Kıbrıs Değerleme Uzmanları Birliği’nin de üyeliği için resmi davet alındığını kaydetti.