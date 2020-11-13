Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 37’nci kuruluş yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 37’nci kuruluş yıldönümü tören ve etkinliklerle kutlanacak.

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı programı, yarın saat 12.00’de Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle Bayrak Radyo ve Televizyonu’ndan yapacağı konuşma ve 21 pare top atışıyla başlayacak.

İlk tören yarın saat 15.00’te Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi lideri Dr. Fazıl Küçük’ün Anıt Mezarında yapılacak.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıta çelenk sunacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, tören Cumhurbaşkanı’nın Anıt Özel Defterini imzalamasıyla sona erecek.

Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’ın anıt mezarındaki tören ise, inşaat nedeniyle TMT Anıtı’nda yarın saat 15.30’da yapılacak.

Törende Cumhurbaşkanı Ersin Tatar anıta çelenk sunacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek. Anıt Özel Defterinin imzalanmasıyla tören tamamlanacak.

Bu yıl gerçekleştirilecek tören ve etkinliklerde, KKTC Bakanlar Kurulu’nun E.T(K-I)857-2020 sayılı kararıyla “Tehlikeli Bulaşıcı Hastalık” olarak ilan ettiği Corona Virüsü (COVİD-19) tedbirleri çerçevesinde sosyal mesafe ve maske takılması kurallarına uyulması zorunlu olacak.

LEFKOŞA ATATÜRK ANITI VE DR. KÜÇÜK BULVARI'NDAKİ TÖREN

Lefkoşa Atatürk Anıtı’ndaki tören Pazar günü 12.00’de, Lefkoşa Dr. Fazıl Küçük Bulvarı’ndaki resmi geçit töreni ise saat 12.30’da başlayacak.

LEFKOŞA ŞEHİTLER ANITI’NDAKİ TÖREN

Lefkoşa Şehitler Anıtı’ndaki mahalli tören ise 08.00’de başlayacak. Törende, anıta çelenkler sunulacak, saygı duruşunda bulunacak ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek ve anıt özel defteri imzalanacak.

ETKİNLİKLER

Öte yandan 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle etkinlikler düzenlenecek.

CUMHURİYET YOL KOŞUSU

15 Kasım Cumhuriyet Bayramı nedeniyle gerçekleştirilecek Cumhuriyet Yol Koşusu bugün saat 09.30’da Haspolat Çemberi’nden başladı. Koşu Cumhurbaşkanlığı’nda tamamlanacak.

CUMHURİYET KORTEJİ

Cumhuriyet Korteji bugün saat 10.00’da Milli Eğitim Bakanlığı önünden başlayarak, 11.30’da Cumhurbaşkanlığı önünde tamamlanacak.

Cumhuriyetin 37. Kuruluş yıldönümü nedeniyle Taekwondo Federasyonu Kiriş (El ve Ayak) Şampiyonası da gerçekleştirilecek.

Avrasya Taekwondo Merkezi’nde yer alacak şampiyona bugün saat 16.30’da gerçekleştirilecek.

Kempo Müzikli Fon ve Kata Çizme ise, yarın saat 09.00-17.00 saatlerinde İskele Dr. Fazıl Küçük Stadı’nda yer alacak.

Öte yandan, Pazar günü saat 07.30’da, Bisiklet Federasyonu TİTİ Yarışı yapılacak. Yarış Güzelyurt Argonya Çemberi’nden başlayacak.

Yelken Federasyonu, Yelkenlerle Bayarak Gösterisi de Pazar günü saat 15.00-16.00 saatleri arasında Girne Dome Hotel Liman arasında gerçekleştirilecek.

Cumhuriyet’in kuruluşunun 37. Yılı etkinlikleri Kuzey Kıbrıs Klasik ve Spor Otomobil Kulübü Cumhuriyet Gezisi ile sona erecek.

Cumhuriyet Gezisi, 22 Kasım Pazar günü saat 12.00’de Başbakan Yardımcılığı ve Dışişleri Bakanlığı önünden başlayarak, saat 14.00’te İskele Osman Ağa Kültür Evi’nde sona erecek.

İLÇELERDEKİ TÖRENLER

GAZİMAĞUSA

Gazimağusa’da 15 Kasım Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla iki ayrı tören düzenlenecek. İlk tören saat 09.30’da Zafer Anıtı’nda yer alacak, törende anıta çelenk sunulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek.

İkinci tören İsmet İnönü Bulvarı’nda saat 10.00’da yapılacak. Törende halkın bayramı kutlanacak, konuşmalar ve tören geçişi yer alacak.

GİRNE

15 Kasım dolayısıyla Girne Atatürk Anıtında yer alacak kutlama töreni, 15.30’da başlayacak.

Tören, çelenklerin sunulması, saygı duruşu, İstiklal Marşı ile bayrakların göndere çekilmesi, konuşmalar ve şiirlerin okunmasının ardından resmigeçit ile son bulacak.

İSKELE

İskele’de 15 Kasım töreni saat 09.00’da Ecevit Meydanı’nda yer alacak. Törende, Atatürk Anıtı’na çelenk sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak, İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, konuşmalar ve şiirlerin ardından resmi geçitle tören sona erecek.

GÜZELYURT

Güzelyurt’taki ilk tören saat 08.55’te Atatürk Anıtı önünde gerçekleştirilecek. Törenlerde protokol sırasına göre çelenkler sunulacak, saygı duruşu, İstiklal Marşı eşliğinde bayrakların göndere çekilecek. Konuşmalar ve şiirlerin okunması ardından tören sona erecek.

LEFKE

Lefke’deki tören ise saat 14.00’de Atatürk Anıtı önünde yer alacak. Törende, protokol sırasına göre çelenkler konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı eşliğinde bayraklar göndere çekilecek, halkın bayramı kutlanacak.

Konuşmaların da yapılacağı törende, özel defter imzalanacak, şiirler okunacak ve geçit töreni yapılacak.

MEHMETÇİK

KKTC’nin 37. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Mehmetçik’teki tören Belediye Park Gazinosu’nda saat 09.00’da başlayacak.

Törende çelenkler Atatürk Anıtı’na konulacak, saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile bayraklar göndere çekilecek, konuşma ve şiirlerle tören sona erecek.

