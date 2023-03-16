Lefkoşa'da 6 evden 17 tüpgaz çalındı, 3 kişi tutuklandı

Lefkoşa’da 10-14 Mart tarihleri arasında 6 farklı evin bahçesinden 17 boş tüp gaz (mutfak tüpü) çalınmasıyla ilgili yürütülen ileri soruşturmada, zanlı görülen E.K.(E-55), M.A.(E-21) ve A.H.(E-20) tespit edilerek tutuklandı.
-Gazimağusa’da uyuşturucu bulundu, iki kişi tutuklandı.
Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklamaya göre dün Gazimağusa’da, Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonda, E.C.I.(K-28) ve W.O.I.’nin (E-27) tasarrufunda uyuşturucu bulundu.
-Gazimağusa’da kavgada bir kişinin üç parmağı kırıldı
Gazimağusa’da bugün aralarında yaşanan tartışma sonucu M.K.(E-30) ile M.D.F.(E-24) bir taraf, T.Ö.(E-32) diğer taraf olmak üzere kavga ettikleri sırada M.K.’nin sağ elindeki üç parmağı kırıldı.
Bahse konu şahıslar tutuklandı.