Lefkoşa'da bölgesel temizlik çalışmaları başlıyor

Lefkoşa Türk Belediyesi(LTB) tertemiz bir başkent için ana caddelerle sokakların temizliğini yapmanın yanı sıra yaz döneminde yangın tehlikesi oluşturan ve sinek, böcek, yılan üremesine sebep olan ve mal sahipleri tarafından temizliği yapılmayan boş arsa ve/veya arazilerin temizliğini de yapmaya başlıyor.
Arazi sahiplerine çağrı
Surlariçi temizliği tamamlanmış olup şuanda ana caddelerinin temizliklerine devam edilmekte. Önümüzdeki hafta ise bayram için tüm mezarlık temizlikleri ile fuar alanı ve bayram yerinin temizlikleri tamamlanacak.
LTB ekipleri Nisan ayı ortasından itibaren ise Çağlayan, Köşklüçiftlik, Kumsal Marmara,Taşkınköy, Göçmenköy, Ortaköy, Metehan, Kızılbaş, Yenişehir, Küçük Kaymaklı, Dumlupınar, Haspolat ile Hamitköy bölgelerinde temizlik çalışmalarına devam edecek.