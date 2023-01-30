Lefkoşa'da trafik kazası...4 yaralı

Lefkoşa kuzey çevre yolu üzerinde meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Polisten verilen bilgiye göre, saat 17:40 raddelerinde Lefkoşa'da kuzey çevre yolu üzerinde yönetimindeki FD 685 plakali araç ile dikkatsizbir şekilde doğu istikametine doğru seyreden Adeel AHMED (E-32) ilerlemekte olduğu yol üzerinde aynı istikamete doğru soldan ikinci şerit içerisinde seyreden ve yol içerisinde köpekler bulunduğu için yavaslamis olan Meryem SUAN (K-42) yönetimindeki MF 210 plakalı aracın sol arkasına çarpıp yoluna devam etti ve gidiş istikametine göre yolun sol kısmındaki banket içerisine park halinde bulunan RB 789 plakalı araca çarpıp duramayarak aynı yol üzerinde sol şerit içerisinde ilerlemekte olan Gözde ÖNER (K-24) yönetimindeki PU 520 plakalı salon aracın arka kısmına çarptı.

Kaza sonucu yarlanan Adeel AHMED ve aynı araç içerisinde yolcu olarak bulunan 3 kişi kaza mahaline gelen 112 ambulans araç ile LDH acil servisine kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.